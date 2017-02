Rheinische Post: Kombinierer Johannes Rydzek vermisst Olympische Spiele in europäischem Wintersportort

Düsseldorf (ots) - Johannes Rydzek, der Führende im Gesamtweltcupder Nordischen Kombinierer, hadert damit, dass während seiner aktivenZeit keine Olympischen Winterspiele in den europäischen Alpenstattfinden. "Natürlich wäre es schön gewesen, selbst auch malOlympische Spiele in einem europäischen Wintersportort mit großerTradition zu bestreiten, aber das wird mir wohl nicht vergönnt sein",sagte der 25-Jährige der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Dienstagausgabe). Frühestens 2026 können Winterspiele wiederin der Alpenregion stattfinden. Rydzek, Doppelweltmeister von 2015,verriet zudem, womit er sich die Zeit abseits der Wettkämpfe in Lahtivertreiben wird. "Ich bin ein Typ, der die ein oder andere Serieschaut. ,Game of Thrones', zum Beispiel. Da bin ich großer Fan undwarte schon wieder ungeduldig auf die nächste Staffel. Ich werde inpunkto Serien auf jeden Fall gut ausgestattet nach Lahti reisen",sagte Rydzek.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell