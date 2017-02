Weitere Suchergebnisse zu "Talanx":

Hannover (ots) -Anmoderationsvorschlag:Fröhlich, sorglos, ausgelassen - so soll Karneval sein. DieStimmung steigt. Gleichzeitig sinkt bei vielen die Aufmerksamkeit.Die Folge: Unfälle, die der Party-Stimmung schnell ein Ende setzenkönnen. Wir haben in der Karnevalshochburg Köln einige Jeckengefragt: Was ist Ihnen an den "tollen Tagen" schon so passiert?O-Töne von vier Befragten: 40 SekundenMeiner Mutter ist das vor Jahren passiert, dass die vom Pferdgetreten wurde im Karnevalsumzug. Das war zwar nur ein blauer Fleckam Bein, aber das kann ja auch anders ausgehen. // Ich gehe gerne zuKarnevalsumzügen. Wenn die großen Wagen vorbeikommen, dann kommtplötzlich etwas angeflogen und schon hat man die Schachtel imGesicht. Mir ist es auf den Nasenrücken gefallen und ich hatte direkteine kleine Platzwunde. // Dass ich mich in ein Glas gesetzt hatteversehentlich, das ist mir passiert und so hatte ich mir eineSchnittwunde am Gesäß zugezogen, die behandelt werden musste. //Letztes Jahr waren wir tanzen und da hab ich gesehen, dass zwei Jungsmiteinander sich gefreut haben und mit dem Oberkörper gegeneinandergesprungen sind, schwups, war ein Stück Zahn draußen.Sprecher:Platz- und Schnittwunden, ausgeschlagene Zähne - das ist keineSeltenheit. Eine aktuelle Umfrage von YouGov im Auftrag der HDIVersicherung AG zeigt: Etwa 15 Prozent der aktiven Karnevalistenhaben sich beim Feiern an den "tollen Tagen" schon einmal verletzt.Manche sogar schon mehrmals. Das tut weh und kann auch teuer werden,weiß Dr. Henning Folkerts, Unfallversicherungs-Experte bei HDI.O-Ton Dr. Henning Folkerts: 20 SekundenGrundsätzlich muss man erst mal festhalten, wenn sich jemand beieiner karnevalistischen Feier oder Veranstaltung verletzt, da ist diegesetzliche Unfallversicherung nicht zuständig. In solchen Fällentritt aber die private Unfallversicherung ein. Allerdings hat beiWeitem nicht jeder in Deutschland eine solche Absicherung. Nur circajeder Dritte in deutschen Haushalten ist überhaupt privatunfallversichert.Sprecher:Und das ist ein Problem. Jedes Jahr passieren in Deutschland überneun Millionen Unfälle. Etwa zwei Drittel davon sind nicht durch diegesetzliche Unfallversicherung abgedeckt. Zum Beispiel, weil sie imHaushalt stattfinden, in der Freizeit - oder eben im Karneval. Wem soetwas passiert, der bleibt auf den Kosten sitzen. Wenn er nichtprivat vorgesorgt hat.O-Ton Dr. Henning Folkerts: 30 SekundenDiejenigen, die sich jetzt auf die Schnelle noch vor einerKarnevalssitzung oder Faschings-Feierlichkeit absichern wollen,können online eine sogenannte Kurzzeitversicherung abschließen. EineKurzzeitversicherung ist eine Versicherung, die nach einem bestimmtenZeitraum automatisch endet, zum Beispiel 24 Stunden oder 72 Stunden.Der HDI Tolle-Tage-Schutz für die Karnevalszeit ist eine solcheKurzzeitversicherung. Das ist eine spezielle Unfallversicherung, dieunter anderem Leistungen für unfallbedingte Zahnbehandlungen,Rettungseinsätze oder bleibende Schäden bei folgenschweren Unfällenbeinhaltet.Abmoderationsvorschlag:Die Absicherung gilt auch für Unfälle, die unter Alkoholeinflusspassieren. HDI Experte Henning Folkerts befürwortet dennoch denverantwortungsvollen Genuss - letztlich als besten Schutz vorunliebsamen Ereignissen, auch an den tollen Tagen.Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH, an der 2039 Personen zwischen dem 31.01.2017 und02.02.2017 teilnahmen. Das Merkmal "aktive Karnevalisten" traf auf265 Personen zu. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sindrepräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.