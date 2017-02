Palfinger: Weiter auf Wachstumskurs!

Liebe Leser,

Palfinger hat in den ersten 9 Monaten 2016 das Wachstum fortgesetzt. Der Umsatz stieg um 10,9% auf den Rekordwert von 996,6 Mio €. Die positive Entwicklung in Europa, in nahezu allen Produktbereichen, sowie Akquisitionen trugen zu der Geschäftsausweitung bei. Europa ist mit einem Umsatzanteil von 51,2% immer noch die wichtigste Region. Nordamerika folgte mit 22,2% und der Ferne Osten mit 9,0%. Wechselkurse wirkten sich mit 11,2 Mio € jedoch negativ auf die Umsatzentwicklung aus.

Das Geschäft unterteilt sich jetzt in die Segmente LAND, SEA und HOLDING

Mit der Übernahme der Harding-Gruppe stieg der Umsatz des Marinegeschäfts auf rund 20% des Konzernumsatzes. Das führte mit Beginn des 3. Quartals zu einer Umstellung der Segmentberichterstattung. Das Geschäft unterteilt sich jetzt in die Segmente LAND und SEA sowie den Bereich HOLDING. Das Segment LAND umfasst das Geschäft mit Hebe-Lösungen, die bei Nutzfahrzeugen (Lkws und Eisenbahnen) Verwendung finden.

Im Segment SEA wird das Geschäft zusammengefasst, das mit Schiffen oder Offshore-Einrichtungen oder Windkraftanlagen in Verbindung steht. Der Bereich HOLDING bildet die Aufwendungen der Konzernverwaltung und strategische Zukunftsprojekte ab. Die erfreuliche Ergebnisverbesserung im Segment LAND ermöglichte auch auf Konzernebene eine überproportionale Entwicklung. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg um 14,7% auf 131,1 Mio €. Die EBITDA-Marge betrug somit 13,2% nach 12,7% im Vorjahr.

