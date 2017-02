Mainz (ots) -Am Dachstein und im Kaunertal in Österreich haben die Dreharbeitenfür die neunte Staffel "Die Bergretter" begonnen. In sechs neuenFolgen steht Sebastian Ströbel als Leiter der Bergrettung mit dembewährten Team um Luise Bähr, Markus Brandl, Robert Lohr, Mirko Lang,Heinz Marecek, Michael König und anderen vor der Kamera. JorgoPapavassiliou, Oliver Dommenget und Jakob Schäuffelen führen Regie;die Drehbücher stammen von Jens Maria Merz, Danela Pietrek, HannesTreiber, Sven Halfar und Joyce Jacobs.Auch in der neunten Staffel werden Markus Kofler (SebastianStröbel) und sein Team wieder zu spannenden Rettungseinsätzen in deratemberaubenden Bergwelt rund um den Dachstein aufbrechen: Sie müssenherausfinden, was zum Zusammenbruch einer Biathletin führte, um derjungen Sportlerin das Leben zu retten. Oder im letzten Moment in einesich anbahnende Familientragödie eingreifen, als Markus Kofler denAbschiedsbrief eines Milchbauern findet. In seinem Privatleben hatder Leiter der Bergrettung eine weitere Herausforderung zu meistern:Nachdem eine enge Freundin im Berg verunglückt ist, muss sich Markusum deren achtjährige Tochter Mia (Mia-Sophie Ballauf) kümmern. Derkleine Wirbelwind hält nicht nur Markus, sondern auch die anderenTeammitglieder der Bergretter ordentlich auf Trab."Die Bergretter" werden von der ndF: neue deutscheFilmgesellschaft mbH (Produzent: Matthias Walther) im Auftrag des ZDFproduziert. Dirk Rademacher hat die Redaktion im ZDF. DieDreharbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang September 2017. EinSendetermin steht noch nicht fest.http://bergretter.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/diebergretterAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell