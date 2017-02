PNE Wind: Was ist denn jetzt plötzlich los?

Weitere Suchergebnisse zu "PNE Wind":

der Windparkprojektierer PNE Wind hat bewegte Wochen hinter sich. Zum Ende des vergangenen Jahres gelang der Verkauf eines großen Windpark-Portfolios (YieldCo) an einen Investmentfonds des Versicherungsriesen Allianz. Damit dürfte das im ÖkoDAX gelistete Unternehmen auch sein Ergebnisziel (Ebit) für 2016 von 100 Mio. Euro schlussendlich doch noch erreicht haben.

Und auch das neue Jahr begann ereignisreich. Zunächst einigte sich PNE Wind mit Vattenfall über den Verkauf seines Offshore-Windprojekts „Atlantis I“, nur kurze Zeit später konnte der Planfeststellungsbeschluss für den an DONG Energy veräußerten Nordsee-Windpark „Gode Wind 3“ verkündet werden. Dies sicherte dem Cuxhavener Unternehmen eine Meilensteinzahlung in Millionenhöhe zu.

Aktie gelingt der Ausbruch

An der Börse blieben die Meldungen indes lange Zeit ungehört oder zumindest ohne Folgen. Trotz positiver Nachrichtenlage verharrte die Aktie weiterhin in ihrer seit vergangenem Mai andauernden Seitwärtsformation. Erst Anfang Februar erwachte das Papier dann plötzlich zu neuem Leben. In den vergangenen zehn Tagen legte die Aktie um mehr als ein Fünftel zu und kletterte auf ein neues Mehrjahres-Hoch. Dabei konnte auch die 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen werden.

Was genau der Auslöser dieser plötzlichen Kursrallye war, lässt sich schwer sagen. Möglicherweise haben die Anleger selbst eingesehen, dass die Erfolge der vergangenen Wochen zu wenig Beachtung gefunden haben. In diesen Tagen informierte das Unternehmen aber auch über eine veränderte Aktionärsstruktur. Demnach hat der langjährige Großaktionär Volker Friedrichsen, der im Zentrum des internen Machtkampfes bei PNE Wind stand, sein Aktienpaket (knapp 15%) losgeschlagen. Beim Käufer soll es sich um eine Tochter des Düsseldorfer Geldhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt handeln. Auch hierdurch bekommt die Aktie Rückenwind.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

