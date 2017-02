Otte: Deutschland ist in der Verantwortung angekommen

Berlin (ots) - Die Münchner Sicherheitskonferenz 2017unterstreicht veränderte Rahmenbedingungen der internationalenSicherheitspolitikAn diesem Wochenende fand in München die 53. Sicherheitskonferenzstatt. Dazu erklärt der verteidigungspolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion Henning Otte MdB:"Deutschland ist in seiner Rolle als ein führenderVerantwortungsträger in der internationalen Sicherheitspolitikangekommen. Die diesjährige Sicherheitskonferenz hat das ganz klargezeigt. Die zurückliegenden Monate haben große weltpolitischeUmwälzungen mit sich gebracht. Die Wahl von US-Präsident Trump undder Brexit sind die sichtbarsten Wegmarken. Jetzt zeigt sich, dassDeutschland in der Sicherheitspolitik in den letzten Jahren denrichtigen Weg eingeschlagen hat. Wir übernehmen selbst mehrVerantwortung; als Anlehnungspartner in einer europäischenVerteidigungsunion und als Rahmennation im europäischen Pfeiler derNATO. Wir tun das für die Sicherheit Deutschlands, wir tun das aberauch, weil unsere internationalen Partner auf uns bauen. Nur werselbst aktiv ist, kann auch Mitsprache einfordern.Die Bundesministerin der Verteidigung, Dr. Ursula von der Leyen,hat die Rolle der NATO als Wertegemeinschaft unterstrichen, welchedie USA und uns aneinander bindet. Wir wollen, dass dieseWertegemeinschaft für alle Partner attraktiv bleibt. Deswegen bleibtes wichtig, dass wir einen praxistauglichen Aufwuchs zum 2%-Ziel derNATO mit Nachdruck verfolgen und damit der deutschenSicherheitspolitik noch mehr Glaubwürdigkeit geben."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell