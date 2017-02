Nvidia: Sinnvolle Fokussierung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Liebe Leser,

überraschende News gab es in der letzten Woche bei Nvidia, denn der kalifornische Chipspezialist hat starke Zahlen präsentiert. Die 5 wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Nvidia und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Das sagen die Zahlen! Der Umsatz von Nvidia verbesserte sich, so berichtete Hermann Pichler, im vierten Quartal binnen Jahresfrist um 55 Prozent auf rund 2,17 Mrd. Dollar, das bedeutet ein Umsatzplus auf immerhin 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch beim Ergebnis konnten die Margenerwartungen übertroffen werden, hatten doch die Analysten im Schnitt mit 0,83 Dollar je Aktie gerechnet, der US-Konzern erreichte nun aber einen Wert von 1,13 Dollar je Aktie. Im Vergleich zum Vorquartal ging es um 20 Prozent nach oben. Auf Jahressicht kletterte der Umsatz um 38 Prozent auf etwa 6,9 Mrd. Dollar und das Ergebnis je Aktie verbesserte sich gar um 83 Prozent auf 3,06 Dollar.

Stockendes Umsatzwachstum? Trotz der guten Zahlen gibt Nvidia zu bedenken, dass sich das Umsatzwachstum im laufenden Quartal nur in einer Bandbreite von minus 2 und plus 2 Prozent bewegen könnte, denn es werden Erlöse von rund 1,9 Mrd. Dollar erwartet. Die Quartalsdividenden sollen jedoch beibehalten werden und auch Aktienrückkäufe sind weiterhin geplant.

Warum ging es mit der Aktie aber nach den Zahlen erst mal nach unten? Nun, keine Sorge, denn dank der 12-Monats-Performance von 376,7 Prozent ist ein Allzeithoch in Sich. Auch der Fokus auf Gaming und autonomes Fahren wird sich wohl positiv auswirken. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse