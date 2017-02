NRZ: Jubel-Türken nicht integriert - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Wenn Tausende Türken in Oberhausen unter demRednerpult von Ministerpräsident Yildirim "Todesstrafe, Todesstrafe"skandieren - dann ist das abscheulich und mit unseren Grundwertennicht vereinbar. Man fragt sich, was in den Köpfen der Menschen vorsich geht, die im freiheitlich-demokratischen Deutschland leben; abergleichzeitig für eine autokratisch geführte Türkei stimmen wollen.Hatte Kanzlerin Merkel nicht erst kürzlich gefordert, dass hierlebende Ausländer sich zu unserer Gesellschaft bekennen sollten? Diejubelnde Masse in Oberhausen scheint das jedenfalls nicht mitbekommenzu haben. Integration - Fehlanzeige. Warum leben sie hier, wenn siesich bei Erdogan doch viel wohler fühlen? Diese Frage ärgert undverunsichert gerade viele Menschen in unserem Land. Gleichwohl stehendie 8000 aus Oberhausen nicht für alle hier lebenden Türken. Wenigerlautstark äußern sich jene, die Erdogans Machtstreben durchauskritisch sehen. Es ist unhaltbar, wenn sie inzwischen Angst vorRepressalien haben. Es geht nicht, wenn die inneren Angelegenheitender Türkei auf unserem Boden ausgetragen werden. Dass derYildirim-Auftritt vom Samstag von hiesigen Politikern als reinePrivatveranstaltung abgetan wurde, war jedenfalls duckmäuserisch undein Schlag ins Gesicht derjenigen Türken, die für eine freieGesellschaft stehen. Diese Punkte muss die Bundesregierung deutlichmachen, bevor demnächst Erdogan wieder außerhalb seines LandesWahlkampf betreibt. Gerade unter Vertragspartnern sind klare Wortehilfreich und nötig.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell