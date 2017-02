NOZ: Wirtschaftsrat der CDU hält Grexit für eine denkbare Lösung

Osnabrück (ots) - Wirtschaftsrat der CDU hält Grexit für einedenkbare LösungGeneralsekretär nennt EU und EZB "zu weich" - Steiger: Keineweiteren Rabatte für GriechenlandOsnabrück. Der Wirtschaftsrat der CDU hat im Streit über Reform-und Sparauflagen für Griechenland vor "Denkverboten" gewarnt. Auchder Austritt des Landes aus der Euro-Zone (Grexit) sei - zumindestübergangsweise - ins Kalkül zu ziehen, sagte Generalsekretär WolfgangSteiger der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag). Steiger lehnteaußerdem "weitere Rabatte" für die Regierung in Athen strikt ab unddistanzierte sich damit von entsprechenden Forderungen desSPD-Spitzenkandidaten Martin Schulz."Griechenland hangelt sich von Kredit zu Kredit und hat bis heutenicht die Sparauflagen von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank(EZB) und Internationalem Währungsfonds (IWF) erfüllt", kritisierteder Wirtschaftsrat. In dieser Situation sei es das "vollkommenfalsche Signal", Schuldennachlässe zu gewähren. Dies würde demEingeständnis gleichkommen, eine Daueralimentierung Griechenlandszulasten der solideren Länder und der Sparer zu akzeptieren.Als "zu weich" kritisierte Steiger die Haltung der EU und der EZB,die durch Inkonsequenz und billiges Geld die Staatsschuldenkrise nochverlängerten. Dem Vorstoß der CSU, die Eurorettung ohne den IWFfortzusetzen, erteilte Steiger eine Absage. Der IWF müsse als"objektive Instanz im Boot bleiben".________________________________________________________________CDU-Wirtschaftsrat gegen EU-Strafzölle für US-ProdukteGeneralsekretär Steiger: Kräftemessen mit den Vereinigten Staatenschädlich und gefährlich - "Dialog suchen"Osnabrück. Der Wirtschaftsrat der CDU hält einen Steuerwettbewerbmit den USA für "schädlich und gefährlich". Auf Strafzölle deramerikanischen Regierung mit EU-Strafzöllen zu reagieren, wäre füralle Beteiligten "äußerst schmerzlich", sagte GeneralsekretärWolfgang Steiger der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag).Beschäftigte, Verbraucher und Wirtschaftsstandorte träfe ein"Wettlauf" mit letztlich immer höheren Zollschranken hart. AlleProdukte aus dem Ausland würden teurer, die technologischeEntwicklung würde behindert und inländische Waren könnten sich wegender fehlenden Konkurrenz in Sachen Qualität verschlechtern, warnteder Wirtschaftsrat. Er plädiert stattdessen dafür, offensiv auf dieneue US-Regierung zuzugehen und einen Dialog über die Grundlagen derwestlichen Politik zu suchen. Klar sei aber auch, dass Deutschlandangesichts der soliden Haushaltspolitik besser gewappnet sei fürdieses "Kräftemessen" als die US-Regierung. UnionsfraktionschefVolker Kauder hatte zuvor EU-Strafzölle nicht ausgeschlossen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell