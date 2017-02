NORMA: Veganes Sortiment schon mehr als verdreifacht / Discounter aus Nürnberg setzt sich für verantwortungsbewusste Ernährung ein (FOTO)

Nürnberg (ots) -Gesunde Ernährung, preiswert und in bester Qualität - mit dieserStrategie optimiert der Discounter NORMA kontinuierlich dasSortiment. Auf der jüngsten BIOFACH-Messe erst wieder alsleistungsstärkster deutscher Bio-Händler ausgezeichnet, wird auch dieVerfügbarkeit von Produkten garantiert ohne Gentechnik, Laktose oderGluten genau wie die Auswahl an veganen und vegetarischenLebensmitteln ständig erhöht. Alleine der Blick auf das veganeNORMA-Sortiment verdeutlicht, in welchem Tempo der bundesweit aktiveDiscounter vorgeht: Waren es vor nicht einmal zwei Jahren 68 veganeLebensmittel, werden inzwischen schon 240 vegane Artikel angeboten -die Auswahl für die Kunden hat sich also um das Dreifache erhöht.Man ist, was man isst. Unter diesem Motto kann jeder Kunde in denNORMA-Filialen immer genau das finden, wonach er tatsächlich sucht.Ernährungswünsche, die auch Unverträglichkeiten, den umweltschonendenUmgang mit allen Naturressourcen sowie eine unverfälschteProduktqualität gewährleisten, stehen dabei besonders hoch im Kurs.Überzeugend verläuft auch die Weiterentwicklung bei dengentechnikfreien Lebensmitteln: Als aktives Mitglied im VerbandLebensmittel ohne Gentechnik (VLOG) bietet NORMA in der Kühlung undim Regal jetzt schon 104 gut sichtbar ausgezeichnete Produkte mitgrünen Label "Ohne Gentechnik" an. Außerdem machen 202 glutenfreieSorten für die Zöliakie-betroffenen Menschen und zurzeit bereits 293laktosefrei hergestellte Lebensmittel (auch hier hat sich die Zahl innur zwei Jahren fast verdreifacht) deutlich, wie stark sich derDiscounter für eine verantwortungsbewusste Ernährung engagiert.Das betrifft natürlich auch die von der DeutschenLandwirtschafts-Gesellschaft (DLG) auf der weltweit größtenBio-Messe, der BIOFACH in Nürnberg, erst soeben in großer Zahl wiederausgezeichneten Bio-Produkte - auch bei biologisch erzeugtenLebensmitteln ist NORMA ein anerkannter Pionier.Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits über1.450 stationären Discountern am Markt. Im online-Shop NORMA24.definden die Kunden neben vielen attraktiven Nonfood-Warenwelten z.B.auch Top-Weine, Drogerie-Artikel, die günstigsten Nah- und Fernreisenoder aktuelle Produkte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Werbung und KommunikationManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell