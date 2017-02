München, Lüneburg, Leipzig haben Hochschulen mit bester Gründungskultur

Berlin (ots) - In den vergangenen Jahren hat sich dieGründungskultur an deutschen Hochschulen deutlich verbessert. Wer inMünchen, Lüneburg oder Leipzig studiert, wird am besten vorbereitet,nach dem Studium ein eigenes Unternehmen zu gründen. Das ergab derdritte Gründungsradar des Stifterverbandes und der Nixdorf Stiftung,gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.Von der Hochschule in die eigene Firma - Studierende in München,Lüneburg oder Leipzig haben exzellente Voraussetzungen, ihrerworbenes Wissen in eine Geschäftsidee umzuwandeln. Nach demaktuellen Gründungsradar gehören folgende Hochschulen - je nach Größe- zu den Spitzenreitern beim Thema Gründungsförderung:- Hochschule München und Technische Universität München(Kategorie: Große Hochschulen mit mehr als 15.000 Studierenden)- Leuphana Universität Lüneburg (Kategorie: Mittlere Hochschulenmit weniger als 15.000 Studierenden)- HHL Leipzig Graduate School of Management (Kategorie: KleineHochschulen mit weniger als 5.000 Studierenden)Die Hochschule München ist vom zweiten Platz aufgerückt und sorgtbei den großen Hochschulen für eine Doppelspitze. Die drei weiterenGewinner haben ihren Spitzenplatz im dritten Gründungsradarverteidigen können.Insgesamt haben fast alle teilnehmenden Hochschulen ihr Engagementin der Gründungsförderung seit 2012 intensiviert. Diedurchschnittliche Gesamtpunktzahl je Hochschule stieg von 8,9 Punkten(2012) auf 9,6 Punkte (2016). Dabei gab es Leistungssteigerungen inallen vier Bereichen: Gründungssensibilisierung und -unterstützung,institutionelle Verankerung sowie Gründungsaktivitäten. Treiber sindvor allem die kleinen Hochschulen. Der größte Aufsteiger hier ist dieWHU - Otto Beisheim School of Management. Unter den großen undmittleren Hochschulen haben die Universität Freiburg und dieUniversität Trier kräftig zugelegt."Die Hochschulen haben ihre Gründungsförderung sowie Beratungs-und Unterstützungsleistungen in den letzten Jahren wesentlichausgebaut", fasst Andreas Barner, Präsident des Stifterverbandes, dieErgebnisse zusammen. "Nach wie vor werden aber 60 Prozent derAktivitäten über eingeworbene Mittel finanziert. Der Stifterverbandplädiert gemeinsam mit den Hochschulen dafür, die Aktivitäten füreine nachhaltige Gründungsförderung zu einem größeren Anteil durchGrundfinanzierung abzusichern und in eine übergreifende Transfer- undKooperationsstrategie einzubetten." So könnten Gründungsaktivitätenaus den Hochschulen nachhaltig vorangetrieben werden, um neueArbeitsplätze und Innovationen zu schaffen.Ein Erfolgsfaktor bei der Gründungsförderung ist dieinstitutionelle Verankerung. In diesem Bereich haben sich vieleHochschulen stark verbessert. In einem Schwerpunkt desGründungsradars sagt der Großteil der Hochschulen, die interneVernetzung zwischen Lehre, Forschung und Beratung sowie dieKooperation mit externen Akteuren seien der Schlüssel für eineerfolgreiche Gründungskultur. Hinzu kommt ein konkreterAnsprechpartner in der Hochschulleitung für mehr Sichtbarkeit undNachhaltigkeit sowie ein hohes Engagement der Professoren ausgründungsrelevanten Bereichen.Brigitte Zypries, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie,resümiert: "Das Gründungsklima an deutschen Hochschulen hat sich inden letzten Jahren spürbar verbessert. Dazu hat nicht zuletzt dasEXIST-Programm des BMWi einen wichtigen Beitrag geleistet. Dasbelegen auch die guten Platzierungen der EXIST-Hochschulen imGründungsradar. Unsere Aufgabe besteht jetzt darin, mit unsererFörderpolitik stärker auch diejenigen Hochschulen zu erreichen, diein diesem Bereich noch nicht ausreichend aktiv sind."Um die Qualität und Quantität der Gründungsaktivitäten weiter zusteigern, empfehlen die befragten Hochschulen, mit der öffentlichenFörderung regionale Vernetzungen zu stärken, jeweiligeHochschulgrößen und -profile noch stärker zu berücksichtigen undEXIST-Anreizmaßnahmen beizubehalten. Darüber hinaus sollten dierechtlichen Rahmenbedingungen für Hochschulbeteiligungen anGründungen vereinfacht werden.Der Gründungsradar wird gefördert durch das Bundesministerium fürWirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des DeutschenBundestages und vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft inKooperation mit der Heinz Nixdorf Stiftung durchgeführt. Er wurde2012 erstmals vom Stifterverband erstellt. In der Studie fragen die Autoren alle staatlichen und staatlich anerkannten privaten Hochschulen nach ihren Leistungen in der Gründungsförderung. In einem Ranking können Hochschulen, Politik und Wirtschaft sowie Wissenschaftsförderer erkennen, wie weit die Gründungskultur an einer Hochschule entwickelt ist und wo es noch Potenziale gibt. Mehr Informationen zum Gründungsradar finden Sie unter: www.gruendungsradar.de