Mitteldeutsche Zeitung: MZ zu Höckes Entschuldigung

Halle (ots) - Wer die angebliche Entschuldigung des ThüringerAfD-Politikers Björn Höcke für seine Dresdener Rede für bare Münzenimmt, muss maximal naiv sein - oder ein Sympathisant. Der 44-Jährigehat all das, was er gesagt hat, nämlich genau so gemeint. Dafürspricht nicht nur das Vokabular seiner Klarstellung, in der von einerfalschen "Tonlage" sowie davon die Rede ist, er habe etwas"vergeigt". Dafür sprechen auch all die anderen Äußerungen, die vonHöcke bekannt sind. Im Kern nimmt er ja auch nichts zurück. Nochimmer fragt Höcke mit Blick auf den Holocaust: "Warum stellen wirausgerechnet diesen Schandfleck in den Mittelpunkt unsererErinnerungskultur?" Er will genau die "erinnerungspolitische Wende um180-Grad", die er in Dresden proklamiert hat.