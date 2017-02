Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zur Sicherheitskonferenz

Regensburg (ots) - Trumps Schattenvon Christine Straßer, MZVertauschte Rollen bei der Sicherheitskonferenz in München:Während in den vergangenen Jahren Russland die Rolle des bösen Bubenhatte, kreisten diesmal die Hauptsorgen um die USA. Die Hauptpersonwar einer, der gar nicht auf der hochkarätigen Teilnehmerliste stand:Donald Trump. Seine Abwesenheit warf einen langen Schatten.Befürchtungen, die Vertreter der US-Regierung könnten wie der neuePräsident bislang gültige Regeln im transatlantischen Verhältnisinfrage stellen, bewahrheiteten sich nicht. Auf dem Bekenntnis desVizepräsidenten Mike Pence zur Zusammenarbeit in der Nato lässt sichaufbauen. Was Trump außenpolitisch will, bleibt aber auch nach demfreundlichen Auftritt seines Stellvertreters in mehreren Punktenunklar. Beispielsweise gibt es keine klare Linie in derSyrienpolitik. Die Sicherheitskonferenz kann dennoch der Anfang hinzu einer Normalisierung der angespannten Beziehung unter denNato-Staaten sein. Ausgeschlossen ist aber nicht, dass schon Trumpsnächster Tweet wieder für Irritationen sorgt.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell