Die Menschen im Südsudan müssen erneut vor Gewalt fliehen

Tönisvorst (ots) - Stefan Marx von action medeor besuchte zweiWochen lang Gesundheitsstationen und Krankenhäuser im Südsudan. SeinBericht ist erschütternd. Die Gewalt in der Grenzregion zum Sudan istwieder aufgeflammt. Tausende Menschen sind erneut auf der Flucht.In Kajo Keji, zehn Kilometer von der Grenze zum Sudan, haben diePartner von action medeor Schlimmes erlebt. Ein Augenzeugeberichtete, dass die Situation in Kajo Keji höchst tragisch undtraurig sei. "Wegen einiger Gruppen von Soldaten, die vorgeben nachRebellen suchen, wird die gesamte Provinz Kajo Keji entvölkert. Hausund Hof sind verlassen, Hab und Gut fallen in die Hände der Soldaten,nicht selten ihre paar Hühner, Ziegen und Kühe. Die Menschen fliehenin eine ungewisse Zukunft! In Camps, die heillos überlaufen sind!!!Mit Pickups und Lastwagen konnten alleine in den letzten beidenWochen hunderte von Familien nach Uganda gebracht werden. Gruppen vonMenschen, die aus ihren Dörfern geflohen sind, fanden und findenimmer noch Unterschlupf in der Missionsstation in Kajo Keji."Die Berichte werden von der UN bestätigt. Nach ihren Angaben sindüber 52.000 Menschen seit Januar nach Uganda geflohen, vor allem ausYei, Morobo, Lainya und Kajo-Keji. "Hinzukommt", sagt Stefan Marx,"dass es in Teilen des ostafrikanischen Landes zu einer Hungernotkommen kann. Der Preis für Grundnahrungsmittel hat sich seitvergangenem Jahr bereits verdreifacht." Wegen des anhaltendenKonflikts und einer Dürreperiode haben Millionen Menschen nicht mehrgenügend zu essen. "Viele Menschen sind mangelernährt undgeschwächt", so Marx, "ein banaler Infekt kann lebensbedrohend sein."Stefan Marx organisiert die Hilfe für die Gesundheitsstationen undKrankenhäuser im frankophonen Afrika. Er ist seit 2015 bei actionmedeor beschäftigt. Davor arbeitete er 23 Jahre alsEntwicklungshelfer in Afrika.Für die Hilfe im Südsudan ist action medeor dringend auf Spendenangewiesen.Spendenkonto bei der Sparkasse KrefeldBIC: SPKRDE33; IBAN: DE78320500000000009993Stichwort: "Hilfe für den Südsudan"Ein Interview mit Stefan Marx ist möglich. Anfragen bitte anSusanne Haacker (0173/5152091).Foto zum Download unter www.medeor.de/presseBU: Die Menschen im Südsudan brauchen dringend Hilfe.Pressekontakt:Susanne HaackerSusanne.Haacker@medeor.deTel.: 0173/5152091Original-Content von: action medeor, übermittelt durch news aktuell