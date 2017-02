Logistiker Ecolog versorgt UN-Mission monatlich mit 2000 Tonnen Lebensmitteln - UN-Friedensmission in Mali mit Impulsen für Arbeitsmarkt und Umwelt

Düsseldorf (ots) - Seit drei Jahren unterstützt der weltweitoperierende Logistik-Dienstleister Ecolog die Friedensmission derUnited Nations einschließlich MINUSMA, UNOPS und NATO in Mali. Ecologverfügt in Mali über 20 Standorte, das Hauptquartier der lokalenAktivitäten liegt in der Hauptstadt Bamako. Ecolog erbringt in demwestafrikanischen Land eine Vielzahl von Dienstleistungen für die12.000 Teilnehmer der Friedensmission. Das Unternehmen hat zurErmöglichung der Mission Straßen, Camps und klimatisierte Warenlagergeplant und errichtet und eine verlässliche multimodaleVersorgungskette etabliert.Das Unternehmen ist überwiegend in unzugänglichen Regionen Malisaktiv, darunter Tessalit, Kidal, Menaka und Doentza. Trotz derwidrigen Umstände gelang es dem Logistiker, auch eineAbfallwirtschaft nach EU-Kriterien zu etablieren: Dafür setzt dasUnternehmen 16 Müllfahrzeugen ein und errichtete neunMüllverbrennungsanlagen.Mit der Müllentsorgung und Recycling-Projekten an zehnverschiedenen Orten im ganzen Land hat Ecolog nicht nur dieLebensbedingungen vor Ort verbessert, sondern auch 80 Arbeitsplätzefür Mitarbeiter aus Mali geschaffen. Insgesamt finden 280 Mitarbeiterdurch Ecolog vor Ort dauerhafte Beschäftigung. Alle dieserMitarbeiter erhalten eine umfassende Ausbildung nach internationalenQualitäts- und Sicherheitsstandards. Paul Broekhuijsen, CEO vonEcolog: " Wir sind stolz darauf, dass es gelungen ist, so vieleMitarbeiter und auch lokale Unternehmen einzubinden und durch dieSchulungen nachhaltig Know-how zu vermitteln."Von Jahr zu Jahr hat Ecolog mehr lokale Unternehmen eingesetzt.Seit dem Start der Mission 2014 bezog der Logistiker Produkte undDienstleistungen - Transport, Belieferung mit Lebensmitteln, Wasser,medizinischen Artikeln, Ersatzteilen und Treibstoff - von rund 150Unternehmen. Dafür wurden von 2015 bis 2016 über 37 Millionen USDaufgewendet, die so in den Wirtschaftskreislauf Malis flossen.Ecologs CEO Paul Broekhuijsen: "Ecologs Operation in Mali belegtbeispielhaft die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens bei derUnterstützung in einem Land, das uns sowohl geographisch als mitunterauch unter Sicherheitsaspekten vor große Herausforderungen stellt."Ecolog beliefert die 12.000 Mitarbeiter der Mission monatlich mitmehr als 2.000 Tonnen Lebensmittel und Wasser.Über EcologEcolog ist ein weltweit führender Spezialdienstleister, derLogistik, technische Planung, Facility Management undUmweltdienstleistungen bündelt und aus einer Hand anbietet. Zu denKunden von Ecolog zählen Regierungen und Streitkräfte, humanitäreOrganisationen und gewerbliche Kunden in den Geschäftsfeldern Öl &Gas sowie Bergbau. Ecolog realisiert außerdem schlüsselfertigindividuell geplante Energie- und Infrastrukturprojekte. Seit derUnternehmensgründung 1998 hat Ecolog mehr als 1.000 Projekteerfolgreich absolviert und ist derzeit mit etwa 12.000 Mitarbeiternin mehr als 150 Orten weltweit aktiv.Pressekontakt:osicom GmbH | Wolfgang Osinski | Tel.:+ 49(0)211 15 92 62 60 |wolfgang.osinski@osicom.deOriginal-Content von: Ecolog, übermittelt durch news aktuell