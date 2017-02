LexisNexis® erweitert Risiko-Management-Portfolio durch Entity Insight, die neue Lösung zur Risikoüberwachung

Düsseldorf (ots) - LexisNexis® bringt LexisNexis® Entity Insightzur proaktiven Risikoüberwachung der PESTEL-Kategorien auf den Markt.LexisNexis® Entity Insight zielt speziell auf Supply-Chain- undThird-Party-Risiken ab und bietet ein umfassendes Spektrum anMarket-Intelligence-Inhalten und Nachrichten, die im frei verfügbarenInternet oft nicht zugänglich sind.Die Lösung basiert auf einem Bewertungsalgorithmus gemäß derPESTEL-Analyse. Die PESTEL-Analyse ist ein Industriestandard, der diebeeinflussenden Faktoren auf die Makroumwelt eines Unternehmensbeschreibt. Die Abkürzung PESTEL steht für Political, Economic,Social, Technological, Environmental und Legal. Unternehmen könnenjeder PESTEL-Kategorie ein selbstgewähltes Risiko-Level gemäß ihresrisikobasierten Ansatzes zuordnen, um sicherzugehen, dass relevanteErgebnisse zur schnellen Identifizierung potenzieller Risikenangezeigt werden.Die Ergebnisse der fortlaufenden Risikoüberwachung können viaRSS-Feed einfach in firmeninterne Systeme wie Supply Chain Management(SCM) oder Customer Relationship Management (CRM) eingebunden werden.LexisNexis® Entity Insight hebt risikobehaftete Ergebnisse durch vomKunden festgelegte Farbkodierungen hervor, sodass hochrisikoreicheNeuigkeiten im gesamten Unternehmen sofort erkannt werden können.So können Entscheidungen fast in Echtzeit getroffen werden, umRisiken, die kritische Lieferanten oder Dritte mit sich ziehen, zuminimieren. Zu den Risiken der PESTEL-Kategorien zählenbeispielsweise Naturkatastrophen, Produktrückrufe, regulatorischeVeränderungen, Korruption, Finanzkriminalität oder moderne Sklaverei.LexisNexis® Entity Insight bereichert das Portfolio der LexisNexisCompliance-Lösungen, mit denen sich Unternehmen schützen können undden steigenden Anforderungen von Behörden, Stakeholdern,strategischen Partnern und Kunden gerecht werden.LexisNexis ist ein führender internationaler Anbieter vonInformations- und Technologielösungen, mit denen Fachleute fundierteEntscheidungen treffen und bessere Geschäftsergebnisse erzielenkönnen. LexisNexis arbeitet eng mit den Kunden zusammen, umsicherzustellen, dass sie ihre Produktivität verbessern, ihreRentabilität steigern und das Wachstum ihres Geschäfts vorantreiben.LexisNexis ist Teil der RELX Group. Mehr als 10.000 Mitarbeiterweltweit betreuen Kunden in über 175 Ländern.Weitere Informationen: http://bit.ly/entity-insightPressekontakt:Salvatore SaporitoLexisNexis GmbHTelefon: 0211 417435-40E-Mail: Salvatore.saporito@lexisnexis.deOriginal-Content von: LexisNexis GmbH, übermittelt durch news aktuell