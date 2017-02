Lausitzer Rundschau: Fake News und Medienschelte Zur bisherigen Amtszeit von US-Präsident Donald Trump

Cottbus (ots) - Donald Trump erfindet einen Anschlag, jedenfallsetwas Schlimmes in Schweden. Er streut Fake News, um seine Warnungvor Flüchtlingen aus Nahost zu untermauern und einmal mehr gegen jeneLänder zu wettern, die Syrer oder Iraker aufnehmen, statt dieSchotten dicht zu machen, wie er es vorschlägt. Man könnte den Kopfschütteln über die schwedische Räuberpistole, vielleicht sogardarüber lachen, wäre er nicht der Staatschef einer Weltmacht undseine Geschichte nicht Teil eines kühl kalkulierten Konzepts. Trumpfolgt einem Muster, dem auch ein Wladimir Putin oder ein Recep TayyipErdogan folgen. Er schafft Parallelwelten, in denen die Wirklichkeitausgeblendet wird, wenn sie dem Mann im Palast nicht in den Krampasst. Erklärt er die Berichte unabhängiger Medien pauschal zu FakeNews, schürt er einen Generalverdacht. Und der soll dazu führen, dasses so etwas wie eine unbestrittene Realität irgendwann nicht mehrgibt. Wenn aber objektive mit "alternativen" Fakten konkurrieren,kann eine Gesellschaft nicht mehr vernünftig debattieren, weil ihrdie Grundlage fehlt, auf der sachlicher Meinungsstreit gründet. Genaudas ist das Ziel eines Autokraten. Wo die Fakten im Nebelverschwinden, kann man ihm schlecht widersprechen, dann gilt seinWort, begleitet von einem "Glaubt mir!", wie es Trump seinen Thesengern folgen lässt. In der robusten US-amerikanischen Demokratie wirdder Kontrollbesessene damit über kurz oder lang Schiffbruch erleiden.Die Frage ist nur, wie lange es dauert, bis er gegen die Klippefährt.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell