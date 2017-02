Kommentar vom ok-power-Siegel zur Insolvenz des Stromanbieters Care Energy

Freiburg (ots) - Kommentar von Dominik Seebach vom ok-power Siegelfür Ökostromprodukte zur Insolvenz des Stromanbieters Care Energy"Nach den verheerenden Insolvenzen von Teldafax und Flexstrom istmit Care Energy erstmals ein großer Anbieter am Ende, der alsÖkostromanbieter am Markt aufgetreten ist und dessen unseriöserUmgang mit den Kunden seit langem für viel Empörung innerhalb derÖkostrombranche sorgt. Wir sehen uns in unserer Überzeugungbestätigt, dass zu einem serösen Ökostromprodukt auch seröseTarifbedingungen gehören. Ok-power zertifiziert nur solcheÖkostromprodukte, die neben anspruchsvollen Kriterien zur Förderungder Energiewende auch angemessene Mindeststandards für denVerbraucherschutz erfüllen. Die Insolvenz von Care Energy darf nichtauch noch zur Pleite für das Vertrauen der Verbraucher in denÖkostrommarkt führen."Über ok-power:Das ok-power-Siegel zertifiziert Ökostromprodukten nach strengenQualitätskriterien und bietet Stromkunden Orientierung bei der Suchenach seriösen Tarifen. Provisionsfreier Tarifrechner mitok-power-zertifizierten Stromangeboten finden Sie auf www.ok-power.deDas Siegel wird vom gemeinnützigen Verein EnergieVision e.V.herausgegeben.Pressekontakt:Dominik Seebach,Vorstand des EnergieVision e.V.,Telefon +49 (761) 45295-227seebach@ok-power.dewww.ok-power.deOriginal-Content von: EnergieVision e.V., übermittelt durch news aktuell