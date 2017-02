KION GROUP: Ross Turner verkauft!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

die Aktienkurse reagierten in der letzten Woche prompt auf die Nachrichten bei der KION Group. Denn wie Michael Garth in der letzten Woche veranschaulicht hat, hat die Pelham Long / Short Master Fund Ltd ihre Beteiligung an der KION GROUP mit Wirkung zum 3. Februar 2017 auf 4,95 Prozent der Stimmrechte verkleinert.

Ross Turner verkauft! Vorher war der Pelhem-Gründer Ross Turner mit ganzen 5,33 Prozent an den Stimmrechten beteiligt gewesen. Doch trotz des Verkaufes bleibt Pelhem größter Aktionär hinter der Weichai Power, die nach Angaben des Gabelstaplerherstellers einen Anteil von 43,3 Prozent hält. Danach kommen die Deutsche Asset Management Investment GmbH mit 3,03 Prozent und die Allianz Global Investors GmbH mit einem Stimmrechtsanteil von 3,003 Prozent.

Michael Garth hat zusammengetragen, über welche Fonds alternativ zur Aktie in die KION GROUP AG investiert werden kann:Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

Aberdeen Global – German Equity

4,03

TOP 25 S

3,83

Oddo Avenir Europe

3,70

S4A Pure Equity Germany

3,67

