Infineon Technologies: Capital Group unter drei Prozent!

The Capital Group Companies Inc. hat seine Beteiligung an der Infineon Technologies AG mit Wirkung zum 14. Februar 2017 auf 2,90 Prozent der Stimmrechte verringert. Zuletzt war die US-amerikanische Investmentgesellschaft mit 4,95 Prozent an den Stimmrechten beteiligt gewesen. Capital Group Companies belegt damit in der Aktionärsstruktur Platz drei. Bedeutendste Anteilseigner sind nach wie vor die Allianz Global Investors GmbH mit einem Stimmrechtsanteil von 5,73 Prozent per 26. November 2015 sowie die BlackRock, Inc., die am 7. Februar 2017 5,003 Prozent gemeldet hatte. Am 3. Februar 2017 unterschritt das Emirat Kuwait ebenfalls die meldepflichtige Schwelle von drei Prozent; seitdem beläuft sich der Bestand auf 2,85 Prozent. Am 8. Februar meldete der Halbleiterhersteller, dass der geplante Kauf von Wolfspeed nicht in der vereinbarten Form vollzogen werden könne. Laut dem Committee on Foreign Investment in the United States als ressortübergreifender Genehmigungsausschuss der US-Regierung stelle die Akquisition ein Risiko für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika dar.

Über die nachfolgenden Fonds kann der Anleger alternativ zur Aktie in die Infineon Technologies AG investieren:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

Mandelbrot Market Neutral Germany

7,17

Allianz Adifonds

5,99

FONDAK

5,48



