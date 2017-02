ITB: Schwule Kreuzfahrten boomen (FOTO)

Berlin (ots) -Themenreisen sind auf dem Kreuzfahrtmarkt seit Jahren einbeliebtes Mittel, neue Reisende zu gewinnen. Erstmals werden 2017fünf schwule Themenreisen im Mittelmeer stattfinden, weshalb die ITBAnfang März in Berlin diesem Thema ein eigenes Symposium widmet.Die amerikanische Firma Atlantis kann mit ihren seit zwanzigJahren durchgeführten schwulen Kreuzfahrten für sich beanspruchen,Themenreisen auf dem Wasser erfunden zu haben. Wie schon 2016 ist dasUnternehmen in diesem Jahr mit zwei Kreuzfahrten im Mittelmeervertreten. Die Angebote, die häufig auf Schiffen der ReedereiCelebrity durchgeführt werden, richten sich allerdings überwiegend andas amerikanische Publikum, dem ein ausschließlich englischsprachigesUnterhaltungsprogramm geboten wird.Seit fünf Jahren existiert ebenfalls eine europäisch organisierteThemenreise, die allerdings auf den französischen Raum ausgerichtetist und sich an ein junges Partypublikum wendet. Im vergangenen Jahrmachte die "La Demence" Cruise von sich reden, weil sie denschiffsweiten Ausbruch einer Viruserkrankung erleiden musste, derzusammen mit Drogenmissbrauch zu einer hohen Zahl von Erkrankungenführte. Diese Fehler wollen die deutschen Anbieter, u.a. TUI Cruises,nicht begehen und haben eine zielgruppengerechte Mischung aus Partyund Kultur zusammengestellt. TUI setzt dabei auf bekannte Namen wieDJ Westbam oder ESC-Gewinnerin Conchita Wurst.Während alle genannten Anbieter ihre Abfahrt oder Ankunft 2017 inswestlichen Mittelmeer gelegt haben, bietet die einzige von derCommunity selbst organisierte Kreuzfahrt eine achttägige Reise durchdie Ägäis. Sie endet auf der bei der Zielgruppe sehr beliebten InselMykonos, wo der Urlaub an Land verlängert werden kann. Die "mCruise"wird in Zusammenarbeit mit DER Tour vermarktet, die bereits seitJahren ein eigenes Gay-Travel Produkt am Markt etabliert haben.Hinter der Kreuzfahrt steht die marktführende Mediengruppe fürSchwule im deutschsprachigen Raum, die über eine eigene Magazinketteund zahlreiche Online-Angebote verfügt.Während alle anderen Anbieter Schiffe zwischen 1.500 - 3.500Gästen füllen wollen, hat sich mCruise von einer konzernunabhängigengriechischen Reederei ein Boutique-Schiff mit 400 Kabinen gechartert.Auf der "Nefeli" wird im September mit Bild-Kolumnistin Nina Queererstmals eine Drag Queen als Kreuzfahrtdirektorin die Gäste über dieschönsten griechischen Inseln begleiten. Das Kulturprogrammpräsentiert die besten Künstler der Kleinkunstszene, wie GeorgetteDee ("Bester Diseuse" - Zeit), die ihr Programm "Helena von Troja" anden historischen Städten der Sage aufführen wird. Diedeutsch/türkische Comedian Idil Baydar zeigt, dass eine Kreuzfahrtunterhaltsam und problembewußt zur gleichen Zeit sein kann. Für denSpaß sorgen Partyveranstalter, die aus jeder deutschen Metropolesowie aus Österreich und der Schweiz gewonnen werden konnten. Dasinhaltliche Spektrum der Themenkreuzfahrt wird durch Vorträge zurMännergesundheit, Sport und Ernährung abgerundet. Als besonderer Gaststeht der gerade gewählte "Mr. Gay Germany" als Trauzeuge für schwuleHochzeiten zur Verfügung. www.mCruise.dePressekontakt:Olaf Alp, 030/443198-35, olaf.alp@blu.fmOriginal-Content von: mCruise GmbH, übermittelt durch news aktuell