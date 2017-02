IRW-News: Commerce Resources Corp.: Commerce Resources Corp. schließt Privatplatzierung unter Beteiligung von Ressources Québec ab

IRW-PRESS: Commerce Resources Corp.



: Commerce Resources Corp. schließt Privatplatzierung unter Beteiligung von Ressources Québec ab

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

17. Februar 2017 - Commerce Resources Corp. (TSXv: CCE; FWB: D7H) (das Unternehmen oder Commerce) freut sich, bekannt zu geben, dass es die in der Pressemeldung vom 19. Dezember 2016 angekündigte Finanzierung mittels Privatplatzierung (die Finanzierung) abgeschlossen hat. Im Rahmen dieser Finanzierung verkaufte das Unternehmen insgesamt 34.350.450 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,05 $ pro Einheit und erzielte damit einen Bruttoerlös von 1.717.522,50 $.

Ressources Québec zeichnete im Rahmen dieser Privatplatzierung 20.000.000 Aktien für einen Gesamtbetrag von 1 Millionen CAD.

Chris Grove, President des Unternehmens, erklärte: Wir freuen uns ungemein über die Unterstützung der Regierung von Quebec in Form dieser Investition von Ressources Québec. Die Provinz Quebec bewährt sich weiter als eines der attraktivsten Rechtssysteme für die Erschließung eines Rohstoffprojekts. Mit Begeisterung sehen wir der Weiterentwicklung unseres Projekts Ashram mit den eingenommenen Mitteln entgegen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Aktie) und einem Warrant zum Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein Warrant), wobei die Ausübung jedes Warrants für eine zusätzliche Aktie im ersten Jahr nach der Emission zu einem Ausübungspreis von $ 0,075 pro Aktie und im zweiten Jahr nach der Emission zu einem Ausübungspreis von $ 0,10 pro Aktie möglich ist.

Der Nettoerlös aus dem Emissionsangebot wird primär für die Fertigstellung der Pilotanlage des Unternehmens, die Produktion repräsentativer Proben von Seltenerdelement-Konzentraten und Fluorit-Konzentrat zur Lieferung an die beteiligten Parteien und als allgemeines Betriebskapital verwendet.

In Verbindungen mit bestimmten Beteiligungen an dieser Finanzierung entrichtete das Unternehmen Barprovisionen (Finders Fees) in Höhe von 12.950 $ und übertrug 259.000 Aktienkauf-Warrants (die Vermittler-Warrants) an zwei Vermittler. Die Vermittler-Warants sind an dieselben Bedingungen wie die Warrants gebunden.

Insiders des Unternehmens zeichneten im Rahmen der Finanzierung insgesamt 300.000 Einheiten. Dies ist eine Transaktion mit einer nahestehenden Person gemäß Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101). Die Beteiligung der Insiders an der Privatplatzierung war von den Anforderungen von MI 61-101 hinsichtlich der Bewertung und Genehmigung von Minderheitsaktionären in den Abschnitten 5.5 (b) und 5.7 (b) von MI 61-101 ausgenommen, da die Aktien des Unternehmens nicht an einer der spezifizierten Börsen notieren und da der Marktwert der an die Insider begebenen Wertpapiere des Unternehmens nicht über 25 Prozent seiner Börsenkapitalisierung liegt.

Die im Rahmen der Finanzierung begebenen Wertpapiere und die bei Ausübung der Warrants und Vermittler-Warrants auszugebenden Aktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die am 17. Juni 2017 endet.

Die in Verbindung mit dieser Finanzierung ausgegebenen Wertpapiere werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) registriert und dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung vorliegt oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierungsanforderung des U.S. Securities Act erteilt wurde. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in Rechtssystemen dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Ressources Québec Ressources Québec unterstützt Rohstoffunternehmen in allen Projektphasen: von der Exploration und Erschließung bis hin zur Verarbeitung. Ressources Québec bietet ein umfassendes Angebot an Finanzprodukten, wie etwa Beteiligungen am Grundkapital, Schuldverschreibungen und andere Arten von Darlehen.

Ressources Québec verwaltet den Capital Mines Hydrocarbures-(CHM)-Fonds für die Regierung von Quebec, der einen Finanzrahmen von 1 Milliarde CAD hat. Über diesen Fonds erwirbt die Regierung von Quebec Beteiligungen an Bergbau- sowie Öl- und Gasunternehmen, die in Quebec Mineralien abbauen und verarbeiten.

Ressources Québec verfügt über eine Kapitalausstattung von 1,5 Milliarden CAD für Investitionen in diese Industrien.

Über Commerce Resources Corp.

Commerce Resources Corp. ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem besonderen Fokus auf Lagerstätten seltener Metalle und Seltenerdelement-Lagerstätten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung seiner Seltenerdelement-Lagerstätte Ashram im Norden Quebecs und der Tantal- und Niob-Lagerstätte Upper Fir in British Columbia, Kanada.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.commerceresources.com oder über unsere Investor Relations-Abteilung unter der Rufnummer 604-484-2700 oder per Email an info@commerceresources.com.

Für das Board of Directors: COMMERCE RESOURCES CORP.

Chris Grove Chris Grove President und Direktor Tel: 604.484.2700 Email: info@commerceresources.com Web: http://www.commerceresources.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsorgan (RegulationServices Provider) (im Sinne der Definition in den Richtlinien der TSXVenture Exchange) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38950 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38950&tr=1

