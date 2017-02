Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Absurde Geschichten aus dem wahren Leben - saukomische undskurrile, aber auch traurige und schockierende: Die Autorin SophieSeeberg hat in ihrem Berufsleben als Familienpsychologin undGerichtsgutachterin schon viel Unglaubliches erlebt. "Die Schakkelineist voll hochbegabt, ey!" hieß ihr erster Streich, es folgte "DieSchanin hat nur schwere Knochen" - und ab sofort (seit dem 01.Februar) gibt es bei Audible "Der Maik-Tylor verträgt kein Bio" zumDownload. Oliver Heinze verrät Ihnen, warum Sie sich diese dreiHörbücher nicht entgehen lassen sollten.Sprecher: Es ist der ganz normale Wahnsinn, von dem Sophie Seebergerzählt. Zum Beispiel von dem Vater, der einen Termin bei ihrverpasst, weil er betrunken auf der Straße einschläft - neben seinemBollerwagen voller Diebesgut. Oder von der Mutter, die in ihrer ganzeigenen, rosaroten Traumwelt lebt:O-Ton 1 ("Schakkeline", 0:15 Min.): "Frau Höffers erklärte mir,dass auch ihre Schwester und ihr Bruder hochbegabt seien. Das liegebei ihnen in der Familie. So sei es auch bei ihrer Tochter. 'DieSchakkeline ist voll hochbegabt, ey! Da kann man nix machen. Wir sindalle so.'"Sprecher: Jedes noch so problematische Familienverhältnisbeschreibt Sophie Seeberg absolut realistisch und ungeschönt,teilweise aber auch mit sehr schrägen Bildern:O-Ton 2 ("Schanin", 0:23 Min.): "Schanin sah aus wie ein Bonbon:kugelrund und eingepackt in Pink, Lila und eine Menge Glitzer. FrauFischer seufzte theatralisch und erklärte überdeutlich: 'Die Schaninis nicht dick! Wie oft denn noch? Die hat nur schwere Knocheeeeen!'Sprach es, griff in den Schrank und rupfte eine Schachtel Schokoküsseaus dem Fach."Sprecher: Dabei bleibt sie aber immer respektvoll und mitfühlend.Bloßstellen will sie die Menschen nicht, die sie alsFamilienpsychologin ein Stück in ihrem Alltag begleitet - auch wennihr manchmal nur eine Spur Sarkasmus hilft, um das alles zu verdauen:O-Ton 3 ("Maik-Tylor", 0:23 Min.): "Also bei dem war derMaik-Tylor auf dem Geburtstag. Da hat's natürlich nur diesen Bio-Kramgegeben. Karotten-Kuchen hatten die. Ka-rot-ten-ku-chen! Und überallstanden so Gläser mit Grünzeug drin und drum rum so Bio-Schlonz zumReindippen. Und in der Nacht hat der Maik-Tylor so dermaßen gekotzt,wegen dem Bio-Kram. Ist ja auch ekelig dieses Zeugs!"Sprecher: Absurde Geschichten aus dem wahren Leben, humor- undliebevoll erzählt von Sophie Seeberg und wunderbar gelesen vonSonngard Dressler: Alle drei Bücher gibt es jetzt bei Audible zumDownload.Abmoderationsvorschlag:Unglaublich, aber wahr sind sie, die traurigen und komischenGeschichten der Familienpsychologin und Gerichtsgutachterin SophieSeeberg. Einfach mal auf Audible.de klicken: Dort finden Sie absofort alle ihre Hörbücher zum Download - von "Die Schakkeline istvoll hochbegabt, ey!" über "Die Schanin hat nur schwere Knochen" bishin zum gerade erschienenen Hörbuch "Der Maik-Tylor verträgt keinBio". Gute Unterhaltung!ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Hendrik Gerstung /PR ManagerAudible GmbH / Schumannstr. 6 / 10117 BerlinTel.: +49 (0) 30 31 01 91-132hendrig@audible.de // www.audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell