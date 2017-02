München (ots) -- Familiengeschichte über den Aufbruch der Jugend in den1950er-Jahren, produziert von Nico Hofmann und Benjamin Benedict- Star-Besetzung: Sonja Gerhardt, Claudia Michelsen, Maria Ehrichund Emilia Schüle in den Hauptrollen sowie in weiteren RollenHeino Ferch, Uwe Ochsenknecht, Sabin Tambrea, Trystan Pütter,August Wittgenstein und andere- Der TV-Film war bei seiner Erstausstrahlung ein Quotenhit undwurde soeben für die Goldene Kamera nominiert, zuvor bereitsmehrfach für den Deutschen Fernsehpreis- Auf HISTORY am 25., 26. und 27. Februar jeweils um 20.15 Uhr; am27. Februar zusätzlich um 22 Uhr "Ku'damm - Die Dokumentation"HISTORY zeigt den vielbeachteten und hochkarätig besetztenEvent-Dreiteiler "Ku'damm 56" über den Aufbruch der Jugend in den1950er-Jahren als Pay-TV-Premiere von Samstag, 25. Februar, bisRosenmontag, 27. Februar 2017, täglich ab 20.15 Uhr. Am 27. Februarfolgt im Anschluss an das "Ku'damm 56"-Finale zudem "Ku'damm - DieDokumentation". Der von Nico Hofmann ("Deutschland 83") und BenjaminBenedict ("Das Wunder von Berlin") produzierte TV-Film mit SonjaGerhardt, Claudia Michelsen, Maria Ehrich und Emilia Schüle in denHauptrollen war bei seiner Erstausstrahlung im März 2016 einQuotenerfolg und zählt zu den aktuell für die Goldene Kameranominierten Produktionen. Zuvor war er bereits mehrfach im Rennen umden Deutschen Fernsehpreis. Hier wurde Sonja Gerhardt als "BesteSchauspielerin", unter anderem für ihre darstellerische Leistung in"Ku'damm 56", geehrt, und Drehbuchautorin Annette Hess erhielt fürdie Produktion in der Kategorie "Bestes Buch" eine Auszeichnung.Die Berliner Tanzschule "Galant" in den 1950er-Jahren: Hier wirdder Kampf zwischen Prüderie und Emanzipation ausgetragen, hierprallen Welten aufeinander. "Ku'damm 56" erzählt diese besonderePhase in Zeiten des Wirtschaftswunders. Tanzschulbesitzerin CaterinaSchöllack (Claudia Michelsen) verlangt, dass sich ihre drei Töchterin die hierarchische Gesellschaft eingliedern. Zwei ihrer Töchterscheinen diesem Wunsch zu folgen, denn Helga (Maria Ehrich) hat einescheinbar glänzende Partie gemacht und wird den Juristen Wolfgang vonBoost (August Wittgenstein) ehelichen, und die Krankenschwester Eva(Emilia Schüle) setzt alles darauf, von ihrem Chef ProfessorFassbender (Heino Ferch) geheiratet zu werden. Nur Monika (SonjaGerhardt), die mittlere und ungeliebte Tochter, sträubt sich gegenden vorgezeichneten Weg und ringt dennoch um die Akzeptanz ihrerstrengen Mutter - doch dann entdeckt sie den Rock'n'Roll. MonikasGeschichte und die ihrer beiden Schwestern steht dabei exemplarischfür zahlreiche Biografien einer Zeit, in der das Leben vieler Frauenüber den Platz an der Seite eines Mannes bestimmt wurde. Dochgleichzeitig prägten die Suche nach einer neuen weiblichen Identitätund der aufkommende Wunsch nach Gleichberechtigung die Frauen dieserGeneration."Ku'damm 56" (drei Teile à 90 Minuten) ist eine Produktion der UFAFiction ("Unsere Mütter, unsere Väter", "Dresden") im Auftrag von ZDFund ZDF Enterprises. Unter der Regie von Sven Bohse wurde dasDrehbuch von Annette Hess ("Weissensee") verfilmt. Gedreht wurde abMitte Oktober 2015 in Berlin.Ergänzt wird die Pay-TV-Premiere des Erfolgsfilms auf HISTORYdurch eine begleitende, 45-minütige Dokumentation von HeikeNelsen-Minkenberg (Ausstrahlung am Rosenmontag, 27. Februar 2017, um22 Uhr). Sie zeigt, dass die Lebensgefühle, Zerwürfnisse, aber auchHoffnungen der Film-Familie Schöllack in Berlin Mitte der1950er-Jahre keineswegs nur der Fantasie der "Ku'damm 56"-Autorinentsprungen sind.Weitere Informationen zu HISTORY sind unter www.history.de undwww.facebook.com/history zu finden.Pressekontakt:A+E NETWORKS GERMANY / The History Channel (Germany) GmbH & Co. KGDaniel HabelandPress & PRTel.: 089/38199-255E-Mail: daniel.habeland@aenetworks.deNicolas FinkeHead of PressTel.: 089/38199-731E-Mail: nicolas.finke@aenetworks.dewww.history.deOriginal-Content von: HISTORY, übermittelt durch news aktuell