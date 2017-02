Guiders.de erobert Outdoormarkt jetzt auch offline - Startnext-Kampagne ab sofort Online

Köln (ots) - Das Magazin mit dem Titel "guiders - dasOutdoor-Magazin für Einsteiger" lädt Outdoor-Begeisterte dazu ein, inErfahrungsberichten, Interviews, Produkttests, Tipps von Profis,Tourenvorschlägen und vielem mehr zu schwelgen.Dazu Daniel Berndt, Geschäftsführer von guiders.de: "Wir habenfestgestellt, dass es einen großen Bedarf unter unseren Kunden undOutdoorern gibt, sich nicht nur im Internet über Touren undErlebnisse zu informieren, sondern auch in einem hochwertig gemachtenMagazin, das zum Verweilen einlädt. Um noch mehr Menschen inspirierenzu können, möchten wir unsere Inhalte nun offline verfügbar machen."Das hochwertige Outdoor-Magazin für Einsteiger und Neugierige sollden Weg in die abwechslungsreiche Welt vor der Haustür erleichtern.Auf jeweils 40 Seiten nimmt guiders die Leser an die Hand und bringtihnen die vielfältigen Themen der faszinierenden Outdoor-Welt näher.Das erfolgreiche Internet-Portal für Outdoor-Touren, guiders.de,beginnt das Jahr 2017 mit einem Paukenschlag: In einemvierteljährlich mit einer Auflage von 50.000 Exemplaren erscheinendenMagazin wird die Faszination Outdoor zu Lesern in die Offline-Weltgebracht.Das Magazin richtet sich an aktive Menschen, die neue Sportartenund Trends entdecken möchten und sich draußen am wohlsten fühlen.Zielgruppe sind sowohl Anfänger vor dem Kauf der richtigen Ausrüstungfür Erlebnisse bei Sonne, Regen, Schnee und Wind als auchGesundheitsbewusste mit Fragen zu Ernährung, Reisevorbereitung undWohlbefinden unterwegs. Nicht zuletzt sollen sich auch Reiselustigemit Fernweh nach neuen Zielen und all jene, die offen sind für neueAktivitäten und Inspirationen, angesprochen fühlen.Für die Distribution setzt guiders.de auf Kooperationen mitFitness-Studios, Hostels, Sportevents und die eigene Plattform. Dieerste Ausgabe erscheint im Juni 2017 und kann aktuell über eineStartnext-Kampagne erworben werden: https://www.startnext.com/guidersÜber guiders.deDie Online-Plattform www.guiders.de betreut seit nunmehr fünfJahren Erlebnishungrige auf der Suche nach spannendenOutdoor-Aktivitäten. Das Portal vermittelt Touren und steht beiFragen zu Reisezielen und Ausrüstung mit Rat und Tat zur Seite.Guiders ermöglicht Anfängern und Fortgeschrittenen Erfahrungen, vondenen sie gerne erzählen. Mit der Gründung der guiders GmbH im Jahr2011 und dem Onlinegang der Plattform für geführteOutdoor-Aktivitäten im Februar 2012 bringt guiders.de seit Jahrenerfolgreich Kunden und Guides zusammen. Mehr als 4.000 Touren in über65 Ländern und 1.200 registrierte Guides machen das Onlineportalguiders.de heute zum weltweit größten deutschsprachigen seiner Art.Pressekontakt:Thorsten RaffelbergMail: thorsten.raffelberg@guiders.deTel.: 02241-9558271www.guiders.deOriginal-Content von: guiders GmbH, übermittelt durch news aktuell