Köln (ots) - Mit einem neuen Bestwert für "Die Beet-Brüder" sowieerneut hervorragenden Quoten für "Kitchen Impossible" feierte VOX amgestrigen Sonntag (19.2.) einen sehr erfolgreichen Abend! Um 19:10Uhr erreichte die Garten-Doku starke 9,3 Prozent Marktanteil in derZielgruppe der 14- bis 59-Jährigen - ein neuer Bestwert für "DieBeet-Brüder"! Insgesamt sahen 2,06 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren, wieder Garten von Denise und Pasquale auf Vordermann gebracht wurde.Garten-Guru Ralf Dammasch, Organisator Claus und Baggerfahrer Henrikzauberten aus dem langweiligen Grün hinter dem Haus ein Paradies.Auch die Koch-Competition "Kitchen Impossible", in der gesternAbend Tim Mälzer gegen Holger Bodendorf antrat, erzielte mit 9,4Prozent (14 bis 59 Jahre) ebenfalls sehr gute Werte. Insgesamtschauten 1,87 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren zu, wie die beidenProfi-Köche in Tromso, Dubai, Zagreb und London um die Koch-Ehrekämpften.Wer "Die Beet-Brüder" sowie "Kitchen Impossible" verpasst hat,kann beide VOX-Formate 30 Tage kostenlos bei TVNOW.de abrufen.Am kommenden Sonntag (26.2.) zeigt VOX um 19:15 Uhr eine neueFolge "Die Beet-Brüder" und um 20:15 Uhr die fünfte Folge derKoch-Competition "Kitchen Impossible", in der Christian Lohse gegenRoland Trettl antritt.