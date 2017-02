Ein Gesetz, das Pflegebetten leer stehen lässt / bpa Rheinland-Pfalz fordert Änderung des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe (LWTG)

Mainz (ots) - "Das Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe mussgeändert werden, denn es führt zu leer stehenden Betten in denPflegeheimen. Damit schadet das Gesetz vor allem denPflegebedürftigen in Rheinland-Pfalz, die dringend auf einenPflegeplatz angewiesen sind", so bpa-Landesvorsitzender Bernd Meurer."Das Angebot wird durch das Gesetz verknappt, weil viele Heimträgerdurch die unflexible Regelung der Fachkraftquote gerade zu einerreduzierten Belegung gezwungen werden."Denn die Pflegeheime seien durch das LTWG verpflichtet, dieUnterschreitung der Fachkraftquote zu melden und sich dann selbsteinen Belegungsstopp aufzuerlegen. Um diesen bürokratischen Aufwandzu vermeiden, würden viele Pflegeheime erst gar nicht allevorhandenen Betten belegen, so Meurer. "Von diesem gesetzlichverordneten Bettenleerstand sind in Rheinland-Pfalz ca. 7 Prozent derPflegeplätze betroffen, mit der Folge, dass pflegebedürftigeMenschen, die dringend einen Heimplatz brauchen, nicht aufgenommenwerden können. Mit einer etwas flexibleren gesetzlichen Regelung, dieder Praxis näher käme, könnten von heute auf morgen dringendbenötigte Pflegeplätze zur Verfügung stehen, ohne dass die Qualitätsinke."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über450 in Rheinland-Pfalz) die größte Interessenvertretung privaterAnbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund290.000 Arbeitsplätze und circa 22.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 23 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Jutta Schier, Leiterin der bpa-Landesgeschäftsstelle,Tel.: 06131/88 03 20, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell