Gea Group: BlackRock kauft bei Industriekonzern wieder zu!

Die BlackRock, Inc. hat ihre Beteiligung an der Gea Group Aktiengesellschaft mit Wirkung zum 14. Februar 2017 wieder auf 5,01 Prozent der Stimmrechte vergrößert. Am 13. Februar war der weltgrößte Vermögensverwalter noch mit 4,98 Prozent an den Stimmrechten beteiligt gewesen. Damit bleibt BlackRock weiterhin drittgrößter Aktionär hinter der Kuwait Investment Office, die den jüngsten Stimmrechtsmitteilungen nach 8,81 Prozent hält und der Sun Life Financial Inc. mit einem Stimmrechtsanteil von 5,17 Prozent. Die Schroders plc ist mit 3,17 Prozent am Industriekonzern beteiligt, ebenso die Norges Bank, die rund 2,76 Prozent der Stimmrechte hält. Am 6. Februar 2017 hat der Vorstand der Gea Group mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, ab dem 1. März 2017 eigene Aktien im Wert von bis zu 450 Mill. Euro über den Zeitraum von einem Jahr zurückzukaufen, um diese anschließend einzuziehen.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Januar 2017 auf 29,75 Prozent des Gezeichneten Kapitals von Gea Group. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 1,11 Prozentpunkte verringert.

Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

