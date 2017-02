Fibocom ernennt Lars Thyroff zum Managing Director der EMEA-Region

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Fibocom Wireless Inc.("Fibocom") kündigte heute an, dass Lars Thyroff Fibocom als neuerManaging Director für FIBOCOM Europa, Nahost und Afrika beitritt.Thyroff wird sich auf den erfolgreichen Aufbau von FIBOCOMSzukünftiger Organisation und kommendem Geschäft konzentrieren, wobeier auf langfristige Partnerschaften mit Kunden in den oben genanntenRegionen abzielt.Lars Thyroff ist ein Industrie-Veteran mit über 20 JahrenGeschäftserfahrung in den Telekommunikationsbranchen, vor allem inden M2M-/IoT-Industrien. Bevor er Fibocom beitrat, leitete LarsThyroff Gemaltos globales Automobilgeschäft als Vizepräsident undversorgte die vernetzte Mobilitätswelt mit führenden OEMs mitProdukten und Lösungen für sichere Kommunikation. Davor war er alsExecutive Vice President der EMEA-Region tätig und verzeichnetenachweislich Erfolg mit EMEAs M2M-Bereitstellung. Vor GemaltosÜbernahme von Cinterion Wireless Modules fungierte Lars als ChiefMarketing Officer von Gemalto."Fibocom pflegt enge Beziehungen mit führendenTechnologieanbietern, verfügt über ein innovatives Portfolio sowieüber solide Erfahrung mit der Umsetzung großvolumiger Projekte fürglobale Blue-Chip-Unternehmen", sagte Lars. "Ich freue mich, dem sehrerfahrenen und erfolgreichen Fibocom-Team beizutreten, um eine starkeOrganisation aufzubauen, die hier in der EMEA-Region zu einer hohenKundenzufriedenheit und nachhaltigem Wachstum beitragen wird."Tiger Ying, CEO von Fibocom, kommentierte: "Wir sind begeistert,Lars an Bord zu haben. Lars' umfangreicher Erfahrungsschatz imM2M-Markt wird sicherlich Fibocoms EMEA-Präsenz zu einem neuen Niveauverhelfen, sodass wir bei Fibocom unsere globalen Kunden besserbetreuen können."Informationen zu FibocomFibocom Wireless Inc. ist ein führender Anbieter von drahtlosenModulen für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT). DasUnternehmen bietet zelluläre Kommunikationsmodule aller Technologiensowie LBS-Lösungen, die über viele Branchen hinweg sichereIoT-Anwendungen ermöglichen. Fibocoms globaler Vertriebskanal,Logistik, Fertigung und Support ermöglichen Unternehmen, ihrenBetrieb zu vereinfachen, ihre Effizienz zu steigern und neueGeschäftsmodelle zu erstellen. Seit 1999 bietet Fibocom einezuverlässige und sichere Umgebung für Telematik, drahtloseEinzelhandelssysteme, Metering und Smart Grids, Sicherheitssysteme,Router und Gateways, Digital Signage und mobiles Internet. Fibocomshat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China, und verfügt über zusätzlicheBüros in den Vereinigten Staaten, Taiwan und Indien.www.fibocom.comPressekontakt:Zoey Zhao+86-186-6495-6077zhaol@fibocom.comOriginal-Content von: Fibocom Wireless Inc., übermittelt durch news aktuell