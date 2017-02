Ex-Siemens-Tochter Osram mit neuen Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

bei der OSRAM Licht AG (kurz: „Osram“) – einer ehemaligen Siemens-Tochter, noch immer hält Siemens einige Prozent am Unternehmen – weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab. Deshalb hat OSRAM bereits diesen Monat die Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Osram-Geschäftsjahres veröffentlicht, und diese Woche fand die OSRAM-Hauptversammlung statt. Kurz vorher hat das Unternehmen im Zeitraum 6.-12. Februar noch 48.242 eigene Aktien zurückgekauft. Der durchschnittliche Kaufkurs lag demnach bei 55,2128 Euro. Dieser Wochenwert ist nicht besonders beeindruckend – aber seit dem Start des laufenden Aktienrückkaufprogramms am 11. Januar 2016 sind bis zum 12. Februar 2017 insgesamt 7.543.317 eigene Aktien zurückgekauft worden. Das kann sich doch sehen lassen.

Osram Licht AG: Dividende von 1,00 Euro pro Aktie

Zur Hauptversammlung: Da gab es überhaupt keine Überraschungen, so wie ich das sehe. Denn alle Tagesordnungspunkte wurden mit hohen Mehrheiten über 90% (die meisten mit über 99% Zustimmung) durchgewunken. Gegenanträge gab es überhaupt keine. Beim Punkt Gewinnverwendung wurde beschlossen, eine Dividende von 1 Euro brutto je Aktie auszuschütten, netto gibt es da natürlich die bekannten Abzüge. Diese Dividende soll ab dem 17. Februar von den Depotbanken ausgezahlt werden. Alles in allem „keine besonderen Vorkommnisse“, wie es so schön heißt.

