Erzeugerpreise Januar 2017: + 2,4 % gegenüber Januar 2016

Wiesbaden (ots) -Sperrfrist: 20.02.2017 08:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte lagen im Januar 2017 um2,4 % höher als im Januar 2016. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) weiter mitteilt, war dies die höchste Teuerungsrategegenüber dem Vorjahr seit März 2012 (+ 2,6 %). Gegenüber demVormonat Dezember 2016 stiegen die Erzeugerpreise um 0,7 %.Die Preisentwicklung bei Energie wirkte sich auch im Januar 2017am stärksten auf die Entwicklung des Gesamtindex aus. Energie war imJanuar 2017 um 4,0 % teurer als im Januar 2016. Gegenüber Dezember2016 stiegen die Preise um 1,1 %. Mineralölerzeugnisse kosteten 19,7% mehr als im Januar 2016, elektrischer Strom war um 6,5 % teurer.Erdgas in der Verteilung hingegen war um 7,8 % billiger.Ohne Berücksichtigung von Energie lagen die Erzeugerpreise um 1,8% höher als im Januar des Vorjahres. Gegenüber Dezember 2016 stiegensie um 0,6 %.Vorleistungsgüter (Güter, die im Produktionsprozess verbraucht,verarbeitet oder umgewandelt werden) waren im Januar 2017 um 2,4 %teurer als im Januar 2016. Gegenüber dem Vormonat Dezember 2016stiegen diese Preise um 0,9 %. Metalle insgesamt kosteten 10,2 % mehrals im Januar 2016 (+ 2,6 % gegenüber Dezember 2016). Dabei warWalzstahl um 13,9 % teurer als im Vorjahr (+ 4,2 % gegenüber Dezember2016), Betonstahl sogar um 21,9 %. Chemische Grundstoffe warenerstmals seit März 2013 wieder teurer als im Vorjahresmonat (+ 1,6%). Dagegen kosteten Futtermittel für Nutztiere 4,0 % weniger als imJanuar 2016, Getreidemehl verbilligte sich um 5,5 %.Die Preise für Verbrauchsgüter waren im Januar 2017 um 2,2 % höherals im Januar 2016 und stiegen gegenüber Dezember 2016 um 0,3 %.Nahrungsmittel kosteten im Jahresvergleich 3,3 % mehr (+ 0,4 %gegenüber Dezember 2016). Einen besonders starken Preisanstieggegenüber dem Vorjahresmonat wies wieder Butter mit einem Plus von41,8 % auf (+ 0,7 % gegenüber Dezember 2016). Zucker kostete 11,6 %mehr als im Vorjahresmonat (+ 2,0 % gegenüber Dezember 2016). Fleischohne Geflügel war um 7,6 % teurer als im Januar 2016, Milch um 7,3 %.Dagegen kostete Geflügel 3,1 % weniger als vor einem Jahr, die Preisefür Teigwaren lagen um 1,7 % unter denen von Januar 2016.Investitionsgüter waren im Januar 2017 um 0,9 % teurer als imJanuar 2016, Gebrauchsgüter um 1,0 % (beide + 0,4 % gegenüberDezember 2016).Methodische Hinweise:Der Index misst die Entwicklung der Preise für die von demBergbau, dem Verarbeitenden Gewerbe sowie der Energie- undWasserwirtschaft in Deutschland erzeugten und im Inland verkauftenProdukte. Er stellt damit die Preisveränderungen in einer frühenPhase des Wirtschaftsprozesses dar. Erhebungsstichtag ist jeweils der15. des Berichtsmonats. Weitere Hinweise befinden sich in denErläuterungen zur Statistik.