Enphase Energy: Heftiger Kahlschlag notwendig!

eine bombastische Wirkung auf dem Börsenparkett hat letzte Woche die Nachricht zu Enphase Energy gehabt. Denn hier will man auf die schwierigeren Marktbedingungen unter anderem mit Stellenabbau reagieren. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Enphase Energy und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Preisverfall zwingt zum Umdenken! Da die Solarbranche derzeit mit großen Veränderungen zu kämpfen hat, bleibt auch das in dieser Branche tätige kalifornische Unternehmen Enphase Energy nicht verschont. Um dem Preisverfall auf dem Solarmarkt zu begegnen, muss sich die Firma deshalb von einem nicht unerheblichen Teil seiner Mitarbeiter trennen. 18% der weltweiten Arbeitsplätze, also etwa 75 Arbeitsstellen werden, zusätzlich zu der im September angekündigten 11-prozentigen Stellenreduktion, gestrichen werden.

Standorte bleiben erhalten! Paul Nahi erklärte, so berichtete Thomas Liebigman letzte Woche, dass die Mehrzahl der neuen Entlassungen vor allem im Enphase-Hauptsitz im kalifornischen Petaluma stattfinden wird, dass im Rahmen dieser Umstrukturierung jedoch keiner der Enphase-Standorte geschlossen wird.

Positive Analystenmeinungen! Die Analysten sind Enphase gegenüber sehr positiv gestimmt: Craig Hallum hat die Aktie im Dezember auf “Buy” gesetzt und mit 4 Dollar je Aktie bewertet, Zacks Investment Research hat von “Hold” auf “Buy” hochgestuft und sieht den Preis aber bei 1,25 Dollar und Roth Capital bewertet mit 1,00 Dollar und einem „Hold“.

Kann sich Enphase auch durch die Umstrukturierungsmaßnahmen wieder einen verlässlichen Platz in der Branche sichern? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

