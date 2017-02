Energieverbrauch in der EU unter dem Niveau von 1990 (FOTO)

Luxemburg (ots) -Im Jahr 2015 lag der Bruttoinlandsenergieverbrauch, also dieEnergiemenge, die für die Deckung des gesamten Inlandsverbrauchserforderlich ist, in der Europäischen Union (EU) bei 1 626 MillionenTonnen Rohöleinheiten (Mio. t RÖE) und damit 2,5% unter dem Niveauvon 1990 sowie 11,6% unter dem Höchststand, der 2006 mit fast 1 840Mio. t RÖE erreicht wurde.Deutschland blieb mit 314 Mio. t RÖE (bzw. 19% desGesamtenergieverbrauchs in der EU) der größte Energieverbraucher inder EU, vor Frankreich (253 Mio. t RÖE bzw. 16%), dem VereinigtenKönigreich (191 Mio. t RÖE bzw. 12%) und Italien (156 Mio. t RÖE bzw.10%).Auf fossile Brennstoffe entfielen 2015 fast drei Viertel desEnergieverbrauchs in der EU. Sie waren damit weiterhin die mitAbstand wichtigste Energiequelle, obwohl sich ihr Anteil in denvergangenen Jahrzehnten kontinuierlich verringert hat und von 83% imJahr 1990 auf 73% im Jahr 2015 gesunken ist. In Deutschland lag derAnteil fossiler Brennstoffe im Jahr 2015 bei 82% (1990 waren es 87%).Im selben Zeitraum ist jedoch die Abhängigkeit der EU von derEinfuhr fossiler Brennstoffe gestiegen: 2015 wurden 73% der fossilenBrennstoffe eingeführt, während es im Jahr 1990 nur knapp mehr alsdie Hälfte (53%) war. In Deutschland wurden 2015 79% der fossilenBrennstoffe eingeführt, während es im Jahr 1990 lediglich 53% waren.Das heißt, dass 1990 pro Tonne in Deutschland erzeugter fossilerBrennstoffe eine Tonne fossile Brennstoffe eingeführt wurde, während2015 auf jede produzierte Tonne vier eingeführte Tonnen kamen.Diese Zahlen stammen aus einem Artikel, der von Eurostat, demstatistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlicht wird.Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf derEurostat-Webseite abrufbar:http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.* * * * * * * * *Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stelleneine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen vonEurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf derEurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen,Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren:http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank,themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter: @EU_EurostatPressekontakt:EUROSTATEurostat Media SupportTelefon: +352 4301 33408eurostat-mediasupport@ec.europa.euOriginal-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell