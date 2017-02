Deutsche Pfandbriefbank: Norges Bank kauft wieder zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

Die Norges Bank hat ihre Beteiligung an der Deutsche Pfandbriefbank AG mit Wirkung zum 15. Februar 2017 wieder auf 3,47 Prozent der Stimmrechte erhöht. Am 8. Februar war die norwegische Zentralbank noch mit 2,98 Prozent der Stimmrechte beteiligt gewesen. Damit ist die Norges Bank nun fünfter in der Aktionärsliste. Großaktionär ist die Hypo Real Estate Holding AG, die laut der letzten Stimmrechtsmeldung 20 Prozent hält. Es folgen die Investmentgesellschaft MainFirst SICAV mit 4,99 Prozent und die Deutsche Asset Management Investment GmbH mit einem Stimmrechtsanteil von 4,95 Prozent. Die Lancaster Investment Management LLP hält 4,83 Prozent und The Capital Group Companies Inc. kommt auf 3,12 Prozent. Seit dem 13. April 2016 hält die ETHENEA Independent Investment S.A. noch 2,99 Prozent der Stimmrechte.

Die Top 3 unter den bei der Deutsche Pfandbriefbank engagierten Einzelfonds sind den Angaben der AfU Research GmbH zufolge:

Fonds

Anzahl Aktien

MainFirst – Top European Ideas Fund

5.175.629

Artemis Global Income Fund

4.461.664

SMALLCAP World Fund, Inc.

3.330.068



Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

