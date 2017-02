Deutsche Cannabis: Es wird weiter gezockt!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Cannabis":

bei anderen Aktien ist eine Kursveränderung von 7% an einem einzigen Tag schon wirklich etwas Besonderes – nicht so bei der Aktie der Deutsche Cannabis AG. Da sind 7% (in dem Fall Minus) eher wenig. Denn in den letzten vier Handelswochen haben sich die Trader bei Deutsche Cannabis AG durchaus an Kurssprünge im zweistelligen Prozentbereich innerhalb eines Handelstages gewöhnt. Der Hammer war die Kursentwicklung am Montag, 23. Januar. Da konnte sich der Kurs innerhalb dieses einzigen Handelstages mehr als verdoppeln = Kursveränderung im dreistelligen Prozentbereich! Wo sieht man sonst so etwas? Nun, das war nicht von Dauer, denn schon ab dem nächsten Tag ging es wieder abwärts.

Weiterhin bleibt die Nachrichtenlage mau!

Die Frage bleibt aber natürlich: Was ist der Grund für diese massiven Kurssprünge bei der Aktie der Deutsche Cannabis AG? Und da gibt es nach wie vor keine belastbaren News! Die letzte Unternehmensmitteilung in Bezug auf das eigene Geschäft gab es im Dezember 2016. In 2017 gab es nur Meldungen zu mitteilungspflichtigen Director´s Dealings. Diese hatten übrigens interessanterweise gezeigt, dass Unternehmens-Insider eigene Aktien verkauft hatten. Das kann persönliche Gründe haben, ist allerdings eher bearish zu werten. Denn wer von dem eigenen Unternehmen überzeugt ist, kauft eher Aktien dazu als vorhandene Aktien zu verkaufen. Es bleibt abzuwarten, ob es in den nächsten Tagen neue Nachrichten von Unternehmensseite geben wird.

