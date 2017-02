Deutsche Bank: Wer ist der neue Großaktionär?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

der chinesische Finanzinvestor HNA Group hat sich einen Unternehmensanteil von 3% gesichert. Legt man den aktuellen Aktienkurs zu Grunde, beträgt das Investment etwa 755 Millionen Euro. Somit wird er zum drittgrößten Aktionär der Deutschen Bank nach Black Rock und dem Emirat Katar. Auch ein weiterer Zukauf ist nicht ausgeschlossen. Allerdings soll das Investment laut HNA 10% nicht übersteigen. Nach eigenen Aussagen sehe man die Deutsche Bank als ein attraktives Investment.

Wer investiert da eigentlich?

Die HNA Group ist ein chinesischer Tausendsassa, der weltweit operiert. Sie entwickelte sich 1993 aus der Fluggesellschaft Maiden Flight. Inzwischen vereint sie unter ihrem Dach die Fluggesellschaften Hainan Airlines, Capital Airlines, West Air, Africa World Airlines und viele weitere. Die Flugzeugflotte umfasst insgesamt über 1250 Maschinen. Weitere Geschäftsfelder sind unter anderem Tourismus, Finanzen, Handel, Logistik, Reedereien und Umwelttechnik.

Aktuell ist die HNA Group auf Platz 111 in der Fortune 500-Liste und hat für das Jahr 2016 einen Gewinn von 29,6 Milliarden US-Dollar ausgewiesen.

Ein Gastbeitrag von Elsa Heß.

