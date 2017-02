Demokratie lebt vom Mitmachen

Köln (ots) - Der Bundesvorstand des Kolpingwerkes Deutschland ruftdie 2.500 Kolpingsfamilien auf, sich in die politische Diskussioneinzubringen und auf Wahlkreisebene Veranstaltungen zurBundestagswahl im Herbst 2017 durchzuführen. Das Motto lautet: "heutefür morgen. Wählen!" Informationen und Arbeitsmaterial dazu gibt esauf der Homepage kolping.de/Bundestagswahl2017. Erschienen istbereits eine 32-seitige Arbeitshilfe, ein dreiminütiger Filminformiert über die Aktion und führt in die vorgeschlagenen Themenein.Dazu erklärte der Bundesvorstand: "Das Kolpingwerk entwickeltseine politischen Positionen und Forderungen auf dem Boden derKatholischen Soziallehre."Es gibt keine Wahlempfehlung für einebestimmte Partei ab, sondern will mit allen demokratischen Kräftenins Gespräch kommen. Es ruft alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich zuinformieren, sich mit den Positionen der Parteien auseinanderzusetzenund sich eine eigene Meinung zu bilden."Jetzt sieht sich der Bundesvorstand des Kolpingwerkes erneutveranlasst, Stellung zu beziehen. Hier der Wortlaut der aktuellenErklärung:Es wird eine bedeutungsvolle Richtungswahl! Neue gesellschaftlicheHerausforderungen gilt es zu bewältigen: Der demografische Wandelwirkt sich u.a. auf die Sozialversicherungssysteme aus, dieKoordinaten einer solidarischen und gerechten Gesellschaft müssen neujustiert werden. Auf Fragen der Integration der zahlreichenGeflüchteten - auch mit Blick auf Europa - erwarten die MenschenVorschläge und Antworten. Ebenso auf Fragen der inneren Sicherheit.Zuverlässigkeit und Vertrauen sind in einer Demokratie wichtigeKriterien in der politischen Auseinandersetzung. Die Menschenorientieren sich bei der Willensbildung und der Wahlentscheidung anden programmatischen Aussagen von Parteien und deren Kandidatinnenund Kandidaten. Die Wählerinnen und Wähler dürfen darauf vertrauen,dass getroffene Aussagen von Vertretern der Parteien die Position derjeweiligen Partei wiedergeben. Durch ihre Aussagen wird deutlich,wofür eine Partei eintritt oder wogegen sie sich ausspricht. Dadurchgeben Parteien Orientierung im politischen Wettbewerb. Wir erwartenjedoch von Parteien eine deutliche Distanzierung von Mitgliedern,wenn diese elementare und demokratische Spielregeln verletzen undextremistische Auffassungen vertreten. Sollte dieses nicht erfolgen,muss unterstellt werden, dass die getroffenen Aussagen von der Parteibewusst mitgetragen werden.Der Zustand einer Demokratie wird wesentlich von der Kultur derpolitischen Auseinandersetzung geprägt. Das Kolpingwerk fordert eineoffensive Streitkultur. Austausch und Diskussion, ein mit Respektgeführter Streit sind belebende Elemente für unsere Gesellschaft. Werjedoch Spielregeln demokratischer Auseinandersetzung bewusstmissachtet, der missachtet und schädigt damit auch die Demokratieselbst.Nur eine funktionierende Demokratie garantiert einmenschenwürdiges Dasein aller Mitglieder der Gesellschaft. UnsereDemokratie ist verletzlich, deshalb treten wir für eine wehrhafte undstreitbare Demokratie ein. Eine Rückkehr ins Nationalistische und dieAbwehr von Fremden haben deshalb in einer demokratischen Gesellschaftkeinen Platz!Derzeit fällt besonders die AfD durch gezielte Provokationen,Verunglimpfungen von politischen Konkurrenten, aber auch offenrassistisches Gedankengut auf. Aus Sicht des Bundesvorstandes sindderartige Positionierungen von Parteienvertretern nicht akzeptabel.Es liegt in der Verantwortung jedes einzelnen, ob er - auch alsChrist - einer solchen Parteien seine Stimme geben und die politischeVerantwortung in deren Hände legen möchte.Pressekontakt:Kolpingwerk DeutschlandMartin GrünewaldPressesprecherSt.-Apern-Str. 3250667 KölnTel: (0221) 20701-220E-Mail: martin.gruenewald@kolping.deHomepage: www.kolping.deOriginal-Content von: Kolpingwerk Deutschland gGmbH, übermittelt durch news aktuell