DGAP-News: Neue Technologie der ItN Nanovation AG im größten Meerwasserentsalzungsprojekt in China (deutsch)

- SafBon, Shanghai entwickelt ein Großprojekt zur Meerwasserentsalzung mit der ItN-Technologie in Ying Kou City.

- Das Gesamtprojektvolumen bei ItN beträgt ca. 20 Mio. US-$ in den nächsten vier Jahren.

- Phase 1 mit ca. 25% des Projektvolumens wird bereits in 2018 geliefert und in 2019 in Betrieb genommen.

- Der Ausbau der Fertigungskapazitäten der ItN kann bis zum Lieferbeginn rechtzeitig abgeschlossen werden.

Saarbrücken, 20. Februar 2017. Die ItN Nanovation AG (ISIN DE000A0JL461) entwickelt gemeinsam mit ihrem neuen Großakktionär eine der weltgrößten Meerwasserentsalzungsanlagen in Ying Kou City im Norden Chinas. Dabei soll die von ItN neu entwickelte Filtrationstechnologie auf Basis der keramischen Flachmembranen als Vorfiltration vor der Umkehrosmose zum Einsatz kommen.

Mit einer Kapazität von über 400.000 m³/Tag gehört die neue Anlage in Ying Kou City zu den größten der Welt und es werden dafür ca. 100.000 m² Flachmembranen benötigt. Das gesamte Projekt ist in vier gleiche Bauabschnitte unterteilt, von denen der erste bereits im Jahr 2019 in Betrieb gehen soll. Die Lieferung der ItN-Membranen wird deshalb noch im Laufe des Jahres 2018 erfolgen. Das Gesamtprojektvolumen für ItN Nanovation AG wird mehr als 20 Mio. US-$ betragen.

Der bereits begonnene Ausbau der Fertigungskapazitäten zur Bereitstellung der keramischen Flachmembranen bei SafBon in der Nähe von Shanghai wird rechtzeitig zu Lieferbeginn abgeschlossen sein.

Dies wird seitens der ItN nur als ein erster Schritt zum Durchbruch der neuen Technologie in Zusammenarbeit mit dem neuen Investor gesehen. Weitere Projekte, die ItN entweder allein oder in Zusammenarbeit mit SafBon entwickelt, befinden sich in der Angebotsphase.

Rückfragehinweis:

ItN Nanovation AG Lutz Bungeroth Untertürkheimer Str. 25 66117 Saarbrücken Tel.: +49 (0) 681/5001-460 Fax: +49 (0) 681/5001-499 Email: ir@itn-nanovation.com www.itn-nanovation.com

