DGAP-News: Bayerische Börse AG: Ecommerce Alliance AG neu in m:access (deutsch)

Pressemitteilung München, den 20. Februar 2017

Ecommerce Alliance AG neu in m:access:

Das Börsen-Segment für den Mittelstand

Seit heute notiert die Ecommerce Alliance AG (ECA) in m:access, dem Mittelstandssegment der Börse München. Die Münchener Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf E-Commerce-Unternehmen hat die Schließung des Entry Standards zum Anlass für einen Wechsel der Heimatbörse und des Börsensegments genommen. Die Börse München erwartet, dass weitere Emittenten diesem Schritt folgen.

"Mit m:access der Börse München haben wir ein Börsensegment gewählt, das perfekt zu unseren Anforderungen passt und gleichzeitig bestens die Bedürfnisse unserer Investoren nach Publizität und damit Transparenz erfüllt", freut sich Daniel Wild, Vorstandsvorsitzender der Ecommerce Alliance AG. "Das Listing in m:access gestaltete sich zudem völlig unproblematisch und unbürokratisch im engen persönlichen Austausch mit der Börse München", so Wild weiter.

"Für uns als Emissionsbegleiter ist es wichtig, unseren Kunden ein bei Investoren und anderen Börsen anerkanntes Börsensegment mit einem bewährten Anforderungsprofil und mit festen Ansprechpartnern auf Geschäftsleitungsebene der Börse anbieten zu können", so Christoph Weideneder, Vorsitzender des Vorstands der Small & Mid Cap Investmentbank AG. Der Handel der Aktien des Unternehmens an den bisherigen deutschen Börsenplätzen, unter anderem auf XETRA, sei weiterhin möglich, so Weideneder weiter.

"Der Schritt der Ecommerce Alliance zeigt uns, dass wir mit der Ausgestaltung von m:access genau richtig liegen. Die Teilnahme an Analystenkonferenzen, welche die Börse München kostenlos für die Emittenten organisiert, war beispielsweise schon immer Folgepflicht einer Notierung in m:access", so Dr. Marc Feiler, Mitglied der Geschäftsleitung der Börse München. "Das Segment m:access existiert in nahezu unveränderter Form seit dem Jahr 2005. Es ist nicht zuletzt diese Verlässlichkeit, die von Emittenten wie Marktteilnehmern geschätzt wird", so Feiler.

Die Ecommerce Alliance AG (ECA) (ISIN: DE000A12UK08) ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München notieren. Mit dem Fokus auf E-Commerce sucht und beteiligt sich die ECA an Unternehmen, die entweder attraktive Nischenmärkte bedienen oder auf neue, besonders wachstumsstarke Trends im E-Commerce setzen. Vom Firmensitz München managt das ECA-Team das Portfolio, das aus den zwei strategischen Säulen Services und Brands besteht. Durch die schnelle Integration der ECA-Services, die fast die gesamte Wertschöpfungskette des E-Commerce abbilden, kann die ECA den wirtschaftlichen Erfolg ihrer Brand- Unternehmen performanceorientiert hebeln. Diese Zwei-Säulen-Strategie ermöglicht es der Ecommerce Alliance, nachhaltig profitabel zu sein und den Wert der "ECA-Brands" gezielt zu steigern.

Das Mittelstandssegment m:access der Börse München umfasst inzwischen mehr als 50 Titel. Die Unternehmen kommen dabei aus allen Branchen und erzielen eine Kapitalisierung von insgesamt über 9 Mrd. Euro - 80 Prozent der notierten Gesellschaften haben dabei eine Bewertung unter 100 Mio. Euro. Mehr Informationen zu den Vorrausetzungen und Folgepflichten sind auf der Website www.maccess.de gesammelt, Informationen für Anleger zu den m:access-Unternehmen gibt es auf der Website www.boerse-muenchen.de.

Über die Bayerische Börse AG Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München. Seit Januar 2015 bietet sie zwei komplementäre Handelsmodelle an - das Spezialisten-Modell "Börse München" und "gettex", den Börsenplatz für das Market Maker Modell. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert die Neutralität, die für die Wahrung der Interessen der Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten unverzichtbar ist. An der Börse München sind über 19.500 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPS und Fonds) im Angebot, auf gettex einschließlich der dort handelbaren Zertifikate mehr als 115.000.

Mehr als 4.000 Kreditinstitute und Emittenten im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt in München. Seit 2005 betreibt die Börse München mit m:access ein sehr erfolgreiches Qualitätssegment für den Mittelstand.

Pressekontakt Bayerische Börse: Ulrich Kirstein, Bayerische Börse AG, Karolinenplatz 6, 80333 München Tel.: +49 (0) 89 549045-25, Fax +49 (0) 89 549045-31, E-mail: kirstein@boerse-muenchen.de

