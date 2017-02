DAX: Dieses Top macht keine Freude! (Daimler, Commerzbank, Deutsche Bank, E.ON, Infineon, BASF, Siemens, Munich Re, Fresenius, Adidas)

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

nicht nur an den US-Terminbörsen, sondern auch an der EUREX, dem europäischen Terminmarkt, endete die Laufzeit für Optionen am Freitag. Davon sind vor allem Indizes und Einzelwerte betroffen. In der Regel tendieren Indizes in diesem Fall nach unten. Ob die aktuelle DAX-Schwäche davon abhängt, kann man nicht so genau sagen, denn es ist „kleiner Verfallstag“.

Was bedeutet: Es endete die Laufzeit nur für einen Teil der Terminkontrakte. Futures sind beispielsweise nicht betroffen. Am sogenannten „Hexensabbat“, dem dreifachen Verfallstag, der jeweils zum Quartalsende stattfindet (März), fallen Kursverwerfungen in der Regel größer aus.

Könnte es ein Top werden?

Wie wir bereits im Verlauf der vergangenen Woche mehrmals argumentierten, besteht für den DAX-Index das Risiko einer Top-Bildung, sofern dieser weiterhin mit Schwäche und unter dem Jahreshoch verweilt. Eine Top-Bildung sieht meist so aus, dass zunächst ein tieferes Hoch ausgebildet wird und der Kurs danach weiter in Richtung erste relevante Unterstützung abfällt.

Range wieder in Sicht

Im Falle des DAX-Index scheint sich gerade so etwas abzuzeichnen. Die relevante Unterstützung stellt gleichzeitig die obere Begrenzung der zuvor erneut überschrittenen Range dar. Sie liegt bei 11.700 Punkten und wird aktuell angetestet. Kurzfristig und aus der markttechnischen Perspektive, sieht es für den deutschen Leitindex daher nicht so vorteilhaft aus.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

