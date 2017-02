Cisco – Einstieg auf aktuellem Niveau noch vertretbar?

Lieber Leser,

weniger erfreulich verlief das Dezember-Quartal des Geschäftsjahrs 2016/17 für Cisco. Zu größeren Kursrücksetzern im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Zahlenwerks kam es wohl nur deshalb nicht, weil das Ergebnis des US-Technologie-Konzerns über den Erwartungen des Markts lag.

Moderater Umsatzrückgang und Gewinneinbruch

Relativ stabil waren die Umsätze, die lediglich um 2,0% auf 11,6 Mrd. US-Dollar schrumpften. Im Vergleich dazu ist der Gewinn mit einem Rückgang um 25 Prozent auf nur noch 2,3 Mrd. US-Dollar im Jahresvergleich regelrecht unter die Räder geraten. Mit 0,29 US-Dollar pro Aktie fällt die Quartalsdividenden etwas geringer aus als von Optimisten erhofft. Und kurzfristig ist auch keine Besserung in Sicht. Denn für das laufende Quartal stellen die Amerikaner weiter rückläufige Erlöse in Aussicht.

Sicherheitslösungen hui, Router-Geschäft pfui

Verantwortlich für die nicht sonderlich erbauliche Geschäftsentwicklung ist die Schwäche des Traditionsgeschäfts mit Routern. In der nach wie vor bedeutsamsten Sparte des Konzerns sank der Umsatz vor allem aufgrund des zunehmenden Konkurrenzdrucks um 5,0% auf 3,3 Mrd. US-Dollar. Immerhin boomt dafür das Geschäft mit Sicherheitslösungen. Die Erlöse dieser Sparte zogen um 14% auf 528 Mio. US-Dollar an. Da dieses Segment auch in Zukunft ansehnliches Wachstum generieren dürfte, ist die Cisco-Aktie jedenfalls kein gänzlich schlechtes Investment, zumal das KGV mit um 13 recht niedrig ist und der Kurs den wichtigen Widerstand bei 32 US-Dollar nach oben durchbrechen konnte.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse