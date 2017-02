Unterföhring (ots) -Christian Ulmen bringt Sido in Erklaerungsnot! In "jerks." findetChristian Sidos Maskenpornoheft auf der Bahnhofstoilette. Emilyglaubt Christian nicht und zwingt ihn deshalb das spezielle Pornoheftgemeinsam mit ihr bei Sido zu Hause vorbeizubringen. Sidos FrauCharlotte ist außer sich und macht dem Rapper schwere Vorwuerfe: "Istdas dein Ernst? Wir haben so lange darueber gesprochen. Du warstJahre in der Therapie. Und dann das jetzt?" Sido ist sichtlichbeschaemt. Ob Christian Ulmen das wiedergutmachen kann, sehen dieZuschauer in "jerks." - immer dienstags, um 23:15 Uhr, aufProSieben.© maxdome / ProSieben / André KowalskiDieses Bild darf bis 28. Februar 2017 honorarfrei fuerredaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigungverwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nachRuecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TVDeutschland GmbH moeglich. Nicht fuer EPG! Verwendung nur mitvollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert,bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nichtarchiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist dieZustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presseloungesder Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.Bei Fragen:089/9507-1170Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell