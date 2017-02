Caresoft Global erhält die Auszeichnung Diamond Supplier des Jahres 2016 von Navistar

Chennai und Chicago (ots/PRNewswire) -Caresoft Global Inc. (http://www.caresoftglobal.com), ein globalerAnbieter für Ingenieurleistungen und Software mit dem Kerngeschäft inder Lastwagen-, Bus-, Automobil-, Landwirtschafts- und Bauindustrie,wurde als ein Diamond Supplier von Navistar ausgezeichnet.Die Auszeichnung Diamond Supplier ist nur für die klassenbestenUnternehmen der Versorgungsbasis von Navistar vorgesehen. DieAuszeichnung soll alle Geschäftspartner von Navistar weiterhin zuhervorragender Leistung anspornen.Caresoft stellt für Navistar Services im Bereich Industrie- undFertigungstechnik, Wertstromumwandlung und Unterstützung im BereichAnlagenlogistik bereit."Qualität, Technologie und Innovation sind die Grundsteine für denErfolg von Navistar, damit das Unternehmen hervorragende Produkte undServices an unsere Kunden weltweit liefern kann", sagte Dave McKean,Vizepräsident Beschaffung, Navistar. "Die Auszeichnung DiamondSupplier würdigt unsere geschätzten Partnerschaften mit unserenLieferanten in diesen wichtigen Bereichen, damit wir die optimaleverfügbare Betriebszeit für unsere Kunden erzielen können.""Wir sind stolz darauf, von Navistar als ein Diamond Suppliergleich im ersten Jahr, in dem wir für Navistar als Lieferantarbeiten, ausgezeichnet worden zu sein. Wir danken Navistar für dieseAnerkennung und werden auch weiterhin Mehrwerte für Navistar in denkommenden Jahren mit weiteren Produkten und Services schaffen",kommentierte Mathew Vachaparampil, Geschäftsführer von Caresoft.Informationen zu Caresoft GlobalCaresoft Global (http://www.caresoftglobal.com) ist ein Anbietervon technologischen Lösungen, der eng mit wichtigen Erstausrüstern inder Automobil- und Off-Highway-Branche zusammen arbeitet, umtechnologische Herausforderungen in den Bereichen rund umProduktentwicklung, Kostenoptimierung, Herstellung und Zubehörmarktzu meistern. Caresoft Global ist verbunden mit der Sakthi Group,einem globalen 2 Mrd. USD-Konglomerat, das sicherheitsrelevanteKomponenten an globale Autohersteller liefert.Informationen zu NavistarNavistar International Corporation (NYSE: NAV) ist eineHoldinggesellschaft, deren Töchter- und angeschlossene Unternehmengewerbliche und militärische Lastwagen unter der MarkeInternational®, urheberrechtlich geschützte Dieselmotoren undSchulbusse sowie gewerbliche Busse unter der Marke IC Bus(TM)herstellen. Ein angeschlossenes Unternehmen stellt Ersatzteile fürLastwagen und Dieselmotoren bereit.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.Navistar.com.Pressekontakt:Chandrashekaran Rchandrashekaranr@caresoftglobal.comTelefon: +91 44 4592 5200Original-Content von: Caresoft Global Inc., übermittelt durch news aktuell