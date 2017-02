Berlin (ots) - Der vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)koproduzierte Film "Amelie rennt" ist heute (18.02.) in derBerlinale-Sektion "Generation" ausgezeichnet worden. Der Streifen vonTobias Wiemann erhielt eine Lobende Erwähnung im Wettbewerb"Generation Kplus". Die Begründung der Kinderjury: "Der Filmbeschreibt in einer witzigen Art und Weise und mit turbulentenDialogen die Entwicklung einer zuerst völlig undenkbaren Freundschaftzweier interessanter Charaktere.""Amelie rennt" ist eine Produktion von Lieblingsfilm GmbH inKoproduktion mit der Helios Sustainable Films GmbH, unterFederführung des rbb mit dem Südwestrundfunk (SWR) und dem HessischenRundfunk (HR)."Amelie rennt" Regie: Tobias Wiemann Amelie (Mia Kasalo) ist 12Jahre alt und reist alleine in die Alpen. Was wie ein Abenteuerklingt, muss aber erst noch eines werden, denn Amelie fährt in eineAsthma-Reha-Klinik. In Südtirol ist die Luft zwar super, aber dasLeben ist nicht besonders aufregend, bis Amelie Bart (Samuel Girardi)kennenlernt, der eigentlich Bartholomäus heißt und "Herdenmanager"über eine Gruppe Kühe ist. Bart ist ein Naturbursche durch und durch- die spröde Amelie findet das lustig und amüsiert sich über ihn.Bart (13) findet Amelie doof, und bei der ersten Begegnung bricht einStreit zwischen den beiden aus. Als Amelie erfährt, dass dieKlinikbetreuer sie für widerspenstig halten und dafür sorgen wollen,dass sie sich anpasst, haut Amelie kurzerhand ab. Doch das istleichter gesagt als getan. Auf den höchsten Berg in der Gegend willsie steigen. Sie will es alleine schaffen und allen beweisen.Ausgerechnet Bart kommt ihr zu Hilfe, der doch gar nicht so blöd ist,wie sie dachte ...Die Berlinale widmet sich seit 1978 im Rahmen der Sektion"Generation" speziell Kinder- und Jugendfilmen. Gläserne Bärenzeichnen die Filme in den Wettbewerben Generation Kplus undGeneration 14plus aus. Die Jurymitglieder sind nicht älter als dasPublikum im Kino. Darüber hinaus vergeben internationale Jurys in denWettbewerben Kplus und 14plus den "Großen Preis der InternationalenJury" und den "Spezialpreis der Internationalen Jury". Alle Jurys inder Sektion können Filme auch mit Lobenden Erwähnungen ehren.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB)Presse & InformationMark Stuntzmark.stuntz@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell