Mannheim (ots) -Aus dem Präventionspreis der Berufsgenossenschaft Handel undWarenlogistik (BGHW) wird "Die Goldene Hand". Unter diesemeinprägsamen Namen soll der Preis aufgewertet, unverwechselbar unddamit noch bekannter werden. Mitgliedsunternehmen der BGHW könnensich ab sofort für "Die Goldene Hand", den bundesweit wichtigstenPreis für sichere und gesunde Arbeitsplätze im Handel und in derWarenlogistik, bewerben. Einsende-Stichtag ist der 31. März 2017.Gesucht werden vorbildhafte Projekte in Unternehmen, die durchInnovationsgrad, Übertragbarkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeitüberzeugen. "Wir möchten in erster Linie Mitgliedsunternehmenbelohnen, die Prävention über das erforderliche Maß hinausbetreiben", erläutert BGHW-Präventionsleiter Dr. Klaus Schäfer imInterview mit "BGHW aktuell".Das Interview mit Dr. Klaus Schäfer zum neugestaltetenPräventionspreis der BGHW finden Sie in der neuen "BGHW aktuell" -der Zeitschrift für Mitgliedsbetriebe.Weitere Informationen zu "Die Goldene Hand": www.diegoldenehand.de"BGHW aktuell" im Internet: www.bghw.deHintergrund BGHWDie Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) ist diegesetzliche Unfallversicherung für Unternehmen der BranchenEinzelhandel, Großhandel und Warenverteilung. Sie betreut rund 5,2Millionen Versicherte in 404.000 Unternehmen. Sie kümmert sich umArbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben.Außerdem übernimmt die Berufsgenossenschaft die Haftung ihrerMitgliedsunternehmen für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten seinerBeschäftigten.Pressekontakt:Siegrid BeckerPressereferentinTelefon 0621 183-5960E-Mail presse@bghw.deOriginal-Content von: BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, übermittelt durch news aktuell