Aufbruchstimmung: Drei Tage PR-Hackathon in Frankfurt

Hamburg (ots) -Der erste PR-Hackathon Deutschlands sorgt für Aufbruchstimmung inder Kommunikationsbranche. Mehr als 100 PR-Fachleute, Entwickler undGrafikdesigner haben in der Frankfurter Jahrhunderthalle drei Tagelang an neuen Ideen gearbeitet. Ausgezeichnet wurden vier Prototypen,die während des Hackathons entwickelt wurden: Eine stationäreVerschlagwortungs- und Suchmaschine für Bilder, einInfluencer-Service, ein Gradmesser für Stimmungen und Meinungen inUnternehmen sowie eine kanalübergreifende Plattform für PR-Analytics.Hinter dem Hackathon "Mission PR" steht die dpa-Tochter news aktuell."Wir haben in Frankfurt über drei Tage hinweg einen großartigenSpirit erlebt", berichtet Edith Stier-Thompson. Die Geschäftsführerinvon news aktuell hat den PR-Hackathon ins Leben gerufen. "Ich habe inden Gesichtern der Teilnehmer jede Menge Energie, Enthusiasmus,Ehrgeiz und Spaß gesehen. Wir haben herausragende Projekte prämiert.Alle Prototypen haben das Potenzial, in ihrem BereichVeränderungsprozesse anzustoßen und Probleme zu lösen. Ein Hackathonist dafür da, Ideen zu entwickeln und Impulse zu setzen. Und genaudas ist uns hervorragend gelungen." Besonders hervorzuheben ist derausgesprochen hohe Frauenanteil beim PR-Hackathon (45 Prozent).Bei einem Hackathon treffen Menschen mit unterschiedlichemBackground aufeinander. Je nachdem, in welcher Branche dieVeranstaltung angesiedelt ist. Im Falle von "Mission PR" setzten sichdie Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Kommunikationsprofis,Entwicklern und Grafikdesignern zusammen. Ein Hackathon beginnttraditionell mit einem Ideen-Pitch. Danach entscheiden dieTeilnehmerinnen und Teilnehmer, an welcher Idee sie weiterarbeitenwollen. Nach 48 Stunden stellen die Teams in jeweils dreiminütigenPräsentationen ihre Prototypen vor. Begleitet werden die drei Tagevon Präsentationstrainings und Beratungseinheiten durch so genannteMentoren. Nach den Teampräsentationen am letzten Tag entscheidet dieHackathon-Jury über die besten Arbeiten und zeichnet die Siegerteamsaus.Die Gewinnerteams des PR-Hackathon:F&H Porter Novelli-Preis "Best Overall"Projektname: whizzuallyProjektergebnis: Verschlagwortungs- und Suchmaschine für BilderTeammitglieder:Arne Carstens, segmenta communicationsThorsten Dietsche, news aktuellDanny Schwarze, Waggener Edstrom WorldwideBenedikt Terhechte, XINGLisa Treiling, Ballhaus West - Agentur für KampagnenJulia Wissel, C3 Creative Code and ContentEdelman.ergo-Preis "Most Trendsetting"Projektname: SymfluenceProjektergebnis: Influencer-VerzeichnisTeammitglieder:Alexander AgasievAnne Beutel, Fleishman-HillardLavinia Haane, Hotwire PRFabienne Hackel, fischerAppeltMichael Reinhardt, fischerAppeltAlisa Wissenbach, fischerAppeltfischerAppelt-Preis "Most Innovative"Projektname: moodbotProjektergebnis: Gradmesser für Stimmungen und Meinungen inUnternehmenTeammitglieder:Caroline Berchoux, DroomsLizanne Engel, Neuland + HarzerHannah Kessler, Swatch GroupNick Marten, Otto GroupSaskia Praetorius, Hill & Knowlton StrategiesElke Sander, Main-FreiraumAlexandra Sokolowski, Telespazio VegaAlican Topraknews aktuell-Sonderpreis "Future of Content"Projektname: PR PulseProjektergebnis: kanalübergreifende Plattform für PR-AnalyticsTeammitglieder:Julia Behrendt, WELT-N24-GruppeJördis Hille, Frankfurter Buchmesse GmbHPhilipp Klein, Faktor 3Christopher MarkertInga Michaelis, A.T. KearneyIngmar Mix, news aktuellAnna-Lena Müller, MicrosoftJan-Hendrik Oldag, news aktuellPhilipp Otte, WELT-N24-GruppeAnke Schöttler, news aktuellJens Wermscheid, Universal MusicDennis Widera, news aktuellSvenja Ziegert, OutfitteryPR-Hackathon "Mission PR":16. bis 18. Februar 2017, Frankfurt www.newsaktuell.de/pr-hackJury:Hubertus von Fircks, Business Development Manager, F&H Porter NovelliKlaus-Peter Frahm, Leiter Business Development, news aktuellBjörn Sievers, Managing Director, Edelman.ergoIsabelle Sonnenfeld, Leiterin DACH, Google News LabPhilipp Dieterich, Standortleiter Frankfurt, fischerAppeltDirk Zeiler, CEO, next media accelerator (nma)Sponsoren & Partner:Edelman.ergofischerAppeltF&H Porter NovelliGoogle News Labnext media accelerator (nma)Hit Radio FFHMedienpartner:PR ReportWeitere Videos:"Hackstage I" - Hinter den Kulissen des PR-Hacks / mit Dirk Zeiler(next media accelerator), Isa Sonnenfeld (Google News Lab) undMeinolf Ellers (next media accelerator)https://www.youtube.com/watch?v=Ifs3CMbuYiQ"Hackstage II" - Hinter den Kulissen des PR-Hacks / mit DominikKuhn (Hit Radio FFH) und Edith Stier-Thompson (news aktuell)https://www.youtube.com/watch?v=yr9gNtm2vsM"Hackstage III" - Hinter den Kulissen des PR-Hacks / mit BjörnSievers (Edelman.ergo) und Sandra Liebich (news aktuell)https://www.youtube.com/watch?v=x7d0KSfaGrM"Hackstage IV" - Hinter den Kulissen des PR-Hacks / Ein Blick indie Teams https://www.youtube.com/watch?v=s-Z4uqSuQ5AInterview Dirk Zeiler (next media accelerator) über Hackathonshttps://www.youtube.com/watch?v=thKpHSoT1xkInterview Bernd Engelien (Zurich Gruppe Deutschland) über denPR-Hackathon https://www.youtube.com/watch?v=q7NjdIBI97UWeitere Bilder (Facebook): http://ots.de/PANhQDer PR-Hackathon auf Twitter:https://twitter.com/hashtag/prhack?src=hashStorify: https://storify.com/newsaktuell/erster-pr-hackathon-deutschlandsHashtag: #PRHack