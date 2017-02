Allianz: FETTE Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

das war dann doch eine Überraschung für die Aktionäre des größten europäischen Versicherers. Am Donnerstag veröffentlichte die Allianz ihre Jahresbilanz und die konnte sich sehen lassen.

Der Konzern vermeldete ein operatives Ergebnis von über 10,8 Milliarden Euro. Erwartet waren nur 10,7 Milliarden Euro. Auch der Jahresüberschuss konnte zulegen. Rund 4 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Jetzt sind es 6,9 Milliarden Euro. Doch das Beste für die Aktionäre ist die Dividende. Sie wird wieder angehoben. Die Aktionäre können nun 7,60 Euro erwarten. Viele Analysten haben deutlich weniger erwartet nach einer Dividende von 7,30 Euro im Vorjahr.

Aktie springt nach vorn

Diese Meldungen brachte die Aktie des Versicherungskonzerns an die Spitze des Deutschen Aktienindex. Fast vier Prozent Kurszuwachs in einer Woche verbuchte das Papier. Alleine am letzten Freitag konnte die Allianz mit einem Plus von 2,81 Prozent überzeugen. Gelingt es dem Kurs über die Marke von 164 Euro zu steigen, steht einer Rallye zu den Hochständen des Jahres 2015 nichts mehr im Wege. Damals wurde die Aktie zweimal sehr brutal bei 170 Euro abverkauft. Vielleicht wird es diesmal aber anders kommen.

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

