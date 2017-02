Allg. Zeitung Mainz: Verführer / Kommentar von Ralf Heidenreich zur Türkei

Mainz (ots) - Man hört ihn in letzter Zeit öfter, den Ruf nach denstarken Männern und Frauen. Nicht nur in den USA, auch hierzulande.Sie könnten in Krisenzeiten härter durchgreifen als die "schwache"Demokratie. Wer den Verführern erliegt, muss wissen, auf was er sicheinlässt. Ein Blick in Richtung Türkei kann da helfen. Denn dortdürften die Tage der Demokratie gezählt sein. Präsident Erdogan hatbereits einen genauen Plan, wie das künftige Präsidialsystem aussehensoll und wer die Schaltstellen der Macht besetzt. Wie sonst lässtsich erklären, dass der türkische Ministerpräsident Yildirim inOberhausen vehement für die Einführung einer neuen Ordnung in derTürkei wirbt, die die Abschaffung seines aktuellen Postens vorsieht.Wer in das System nicht reinpasst, wird mundtot gemacht. Erst sind esdie Eliten, dann die "Störenfriede" im Land generell. Man kennt dasvon Diktaturen. Der Druck auf die Medien steigt in der Türkeizusehends, wie "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel zu spüren bekommt.Dass er neben dem türkischen einen deutschen Pass besitzt,interessiert bereits nicht mehr. Gleichgeschaltete Medien sindwichtig in Erdogans Plan. Denn damit das Referendum zum Türkei-Umbauin seinem Sinne ausgeht, muss die Bevölkerung die "Wahrheiten" desPräsidenten verinnerlichen. Dabei bedient man sich der Freiheiten inanderen Ländern nach Belieben. So nutzt Yildirim das deutscheVersammlungsrecht für eine Veranstaltung, in der er für die Demontageder Demokratie im eigenen Land wirbt. Auf die Pressefreiheit pfeiftman aber und sperrt kritische Journalisten aus. Eine wehrhafteDemokratie sollte sich solche Grenzüberschreitungen nicht einfachgefallen lassen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzAndreas TrappNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell