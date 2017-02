All-in-one Shopping-Experience: Wirecard und bluesource verknüpfen Mobile Payment und Loyalty / Die mobile Bezahllösung boon. wird in die Kundenkarten-App mobile-pocket integriert

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, einer der führendenSpezialisten für Zahlungsabwicklung und Issuing, startet dieZusammenarbeit mit dem Unternehmen bluesource - mobile solutionsgmbh. Im Rahmen der Kooperation wird die mobile Bezahllösung boon vonWirecard in die Kundenkarten-App mobile-pocket integriert. Durch dieVerknüpfung beider Anwendungen können Nutzer über mobile-pocketsowohl ihre Kundenkarten und Gutscheine verwalten, als auchBezahlungen mit boon tätigen - so wird den Usern eine all-in-oneShopping-Experience ermöglicht. Die Kooperation, wird zunächst inDeutschland und Österreich starten und soll künftig in weiterenLändern ausgebaut werden, darunter auch Frankreich undGroßbritannien.Als Digital Loyalty-App bündelt mobile-pocket, neben Kunden-,Club- und Vorteilskarten, auch Rabattcoupons sowie Gutscheine, welchedie Nutzer direkt am Point of Sale (POS) einlösen können. Mit derIntegration von boon wird darüber hinaus bei allen in der Appgelisteten Händlern, die über eine Mastercard KontaktlosAkzeptanzstelle verfügen, ein Link zur mobilen Bezahllösunghinzugefügt. Der Nutzer kann dadurch innerhalb der App Kundenkartenaufrufen, Gutscheine einlösen und eine Bezahlung vornehmen. Boonöffnet sich direkt aus der mobile-pocket App heraus und kann bequemüber das Android Smartphone zur Bezahlung am POS eingesetzt werden.Georg von Waldenfels, Executive Vice President Consumer Solutionsbei Wirecard betont: "Wir möchten boon kontinuierlich mit innovativenServices verbinden. Durch die Zusammenarbeit mit mobile-pocket gehenwir einen wichtigen Schritt, um boon auch für Kundenbindungsprogrammezu öffnen. Auf diese Weise können wir Usern viel mehr als nur eineweitere Bezahlmöglichkeit bieten.""Vernetztes und vorausschauendes Denken und Handeln steht bei unsstets im Mittelpunkt. Durch die Kooperation mit Wirecard und derIntegration ihrer Mobile Payment-App boon bieten wir unseren Nutzerneinen weiteren Mehrwert in der App und verbessern dieUser-Experience", erläutert Wolfgang Stockner, CEO von bluesource.boon basiert auf einer vollständig digitalisiertenPrepaid-Mastercard, die von der Wirecard Card Solutions herausgegebenwird. Die Aufladung des Guthabens erfolgt bequem per Kreditkarte oderBank-Überweisung. Die mobile Bezahllösung kann jeder nutzen, der einNFC-fähiges Android-Smartphone besitzt, das mit dem Betriebssystem OS4.4 oder höher ausgestattet ist.Mehr über die Mobile Payment-App boon unter: www.boonpayment.deÜber Wirecard:Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, derUnternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälenanzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet dieWirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für denelektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform steheninternationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzendenLösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabeeigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilenZahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die kompletteInfrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- undKontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der FrankfurterWertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). WeitereInformationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgenSie uns auf Twitter @wirecard.Über bluesource - mobile solutions gmbh:bluesource - mobile solutions gmbh entwickelt mobile SoftwareLösungen für namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchenwie Industrie, Handel und Versicherung und arbeitet außerdem an Toolsin den Bereichen Mobile Marketing, Mobile Payment und MobileCommerce. Der Hauptsitz ist im oberösterreichischen "Silicon Valley"in Hagenberg. Eine der bekanntesten von bluesource entwickelten Appsist die Kundenkarten-App mobile-pocket. Deren größtes Asset ist dieSpeicherung und Verwaltung aller Kundenkarten und Loyalty-Programme.Exklusive maßgeschneiderte Informationen, News, Angebote, Rabatteuvm. helfen Nutzern beim Sparen und Unternehmen bei derKundenbindung.Pressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.combluesource-Medienkontakt:bluesource - mobile solutions gmbhAngela Tesar (CMO)Tel.: +43 (0) 7236-3343 900E-Mail: angela.tesar@bluesource.atOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell