Berlin (ots) - Deutschen Arbeitnehmern fallen bei der Arbeitbuchstäblich die Augen zu. Laut einer unabhängigen Umfrage* vonBrooks Running haben neun von zehn deutschen Arbeitnehmern eintägliches Nachmittagstief. Um 14:40 Uhr haben die Deutschen amstärksten mit der Müdigkeit zu kämpfen. Das durchschnittliche Tiefdauert 38 Minuten und 11 Sekunden pro Tag oder erstaunliche 161**Stunden im Jahr. Um die nachmittägliche Erschöpfung zu vertreiben,greifen 66 Prozent der deutschen Arbeitnehmer zur Kaffeetasse. 19Prozent der Befragten geben sogar zu, bei der Arbeit ein Nickerchenzu machen."Glücklicherweise gibt es eine großartige Möglichkeit, demNachmittagstief zu entfliehen", sagt Christian Wilbers von Brooks."Anstatt zu Kaffee sollten die Menschen lieber zu den Laufschuhengreifen. Laufen hilft dabei, sich eine Auszeit vom Alltagsstress zunehmen und Energie zu tanken. Deshalb arbeitet Brooks mitFitnessexperten zusammen, um mehr Menschen dazu zu bewegen, währenddes Arbeitstages rauszugehen und zu laufen."Die neue Studie zeigt, wie wenig sich deutsche Arbeitnehmertatsächlich bewegen. Der durchschnittliche deutsche Arbeitnehmersitzt 4 Stunden und 58 Minuten an seinem Schreibtisch. Ganze 19Prozent sitzen volle acht Stunden oder mehr pro Tag. 77 Prozent derArbeitnehmer würden eine "Laufpause" in ihrem Unternehmen begrüßen -am liebsten um 12:49 Uhr."Eine "Laufpause" in den Arbeitstag einzubauen, macht einenriesigen Unterschied", sagt die Fitnessexpertin Louisa Dellert vonFit Trio. "Wir alle kennen diese Momente am Tag, in denen man sichträge fühlt, müde ist oder einfach nur dem Alltagstrott entfliehenmöchte. Eine 30-minütige "Laufpause" setzt Endorphine frei, dieglücklich machen und Energie bringen."* Unabhängige Umfrage von SSI im November 2016 unter 1.000deutschen Arbeitnehmern zwischen 18 und 65.** Angabe basiert auf offiziellen Arbeitstagen.